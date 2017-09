Propunerile de proiecte trebuie sa se incadreze intr-unul dintre domeniile: infrastructura, amenajare / reabilitare spatii publice, spatii verzi – locuri de joaca pentru copii, mobilitate si siguranta circulatiei, infrastructura culturala, inrastructura sociala, smart city, sanatate, potrivit News.ro. Primaria Capitalei va investi, in 2018, patru milioane de euro pentru implementarea a 20 dintre cele mai votate proiecte.

"Avand in vedere ca la nivel local, Primaria Municipiului Bucuresti are ca obiectiv cresterea gradului de transparenta si buna guvernare, ajustarea politicilor publice la nevoile si asteptarile comunitatii, prin aceasta campanie se urmareste identificarea unui numar de douazeci de proiecte prioritare de interes local initiate de cetateni, care vor putea fi asumate si implementate de municipiului Bucuresti incepand cu anul 2018, fiind un pas important in complexul proces de bugetare participativa”, se arata in expunerea de motive a proiectului.

Fiecare cetatean poate formula o singura propunere de proiect prin intermediul sectiunii de pe site-ul primariei, dedicata campaniei. Dupa afisarea proiectelor, bucurestenii pot vota online o singura data proiectul care le-a placut.

Comisia de evaluare formata din reprezentanti ai municipalitatii, va analiza proiectele depuse in perioada 9 octombrie – 3 noiembrie 2017, iar intre 6 si 17 noiembrie va avea loc etapa de vot. In 24 noiembrie vor fi afisate rezultatele finale. La finalul campaniei, 20 dintre cele mai votate proiecte vor fi incluse in bugetul municipalitatii pe anul 2018, bugetul maxim alocat pentru un proiect fiind de 200.000 de euro, TVA inclus.

Sursa foto: Wikipedia