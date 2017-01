Prin Start-up Nation - Romania se acorda ajutor de minimis in suma maxima de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentand 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui numar maxim estimat de 10.000 de intreprinderi mici si mijlocii. Se estimeaza, astfel, crearea a minim 20.000 de noi locuri de munca anual in cadrul celor 10.000 de intreprinderi nou infiintate care vor trebui sa angajeze minimum 2 salariati cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa-i mentina in activitate cel putin 3 ani.

"Romania porneste cel mai ambitios program de sustinere a start-up-urilor, program ce se aplica cu succes si in alte tari precum Israel sau Marea Britanie si face, astfel, un alt pas spre atingerea dezideratului - Romania, tara cu mediul de afaceri cel mai atractiv din Sud-Est-ul Europei", a spus ministrul Florin Jianu, intr-un comunicat trimis de Biroul de presa al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

In opinia sa, "Start-up Nation - Romania va motiva tinerii sa ramana in tara si sa desfasoare activitati de antreprenoriat, va contribui la crearea de noi companii in domenii cu valoare adaugata ridicata, crescand astfel atractivitatea Romaniei in regiune. Acest program va crea companiile de succes de maine care vor consolida baza economiei romanesti".

Conform Global Entrepreneurship Monitor: GEM 2015 / 2016 Global Report Procentul populatiei active care intentioneaza sa inceapa o afacere in urmatorii 3 ani - Rata intentiei antreprenoriale (entrepreneurial intention) – este de 2.47 ori mai mare in 2015 (29%) fata de 2007 (11.7%). Antreprenoriatul este considerat o buna cariera (Entrepreneurship a good career choice) de 72.42% din populatia activa a Romaniei (o crestere cu 11.4 p.p. fata de anul 2007 - 61.02%).

De asemenea, 75.07% dintre Romani au o parere pozitiva despre antreprenorii de succes (High Status To Successful Entrepreneurs) - in crestere cu 12.57 p.p. fata de anul 2007 (62.5%). Aceasta evolutie nu s-a reflectat in numarul de companii infiintate in Romania, valorificarea potentialului antreprenorial al Romaniei necesitand o serie de masuri active la nivel guvernamental care sa sprijine crearea de Start-up-uri.

Romania ocupa locul 9 in randul statelor din Uniunea Europeana, intr-un clasament realizat in functie de actiunile de sustinere a activitatii IMM-urilor, publicat in raportul The 2016 Startup Nation Scoreboard. Raportul, lansat pe 16 martie 2016, la Forumul Digital European, arata ca Romania dispune de al doilea cel bun cadru institutional potrivit pentru dezvoltarea IMM-urilor din UE, prim pozitie in adoptarea de programe educationale in domeniul antreprenoriatului.

Mediul de afaceri este caracterizat ca avand o evolutie foarte buna in domeniul programarii, inovarii si incubarii. Si Legea Business Angel promulgata in 2015 este data ca exemplu de bune practici in crearea unui mediu de afaceri propice pentru dezvoltarea startup-urilor.

