Un business de familie si o impletire a pasiunilor sale si ale tatalui sau, asa cum il descrie tanarul, Lemnia a luat nastere in 2014, cand, proaspat intors din vacanta, Razvan i-a propus tatalui sau sa realizeze genti din lemn. Vazuse o geanta realizata din bucati de oglinda si felul in care se reflecta lemnul pe suprafata acesteia a fost o sursa de inspiratie, dar si un imbold. Nu era prima astfel de propunere, dar a fost cu noroc: tatal sau, care detinea inca din anii ‘90 un atelier de tamplarie unde prelucra lemnul, a fost de acord cu ideea de genti din lemn.

“Lemnia a luat nastere in urma cu trei ani, dar legatura cu lemnul incepe undeva in copilarie, cand eram mic si stateam impreuna cu tata in atelier. Practic, am crescut inconjurat de lemn, am prins drag de acest material, i-am invatat proprietatile si am incercat sa il aplic in domeniul in care activez, arhitectura”, povesteste Razvan.

In atelierul din Campulung, judetul Arges, Florin Chelu producea de douazeci de ani usi, ferestre sau mobila. “Acum a ramas doar cu gentile din lemn”, glumeste Razvan. Treptat, a renuntat la propria-i afacere si s-a concentrat pe cea a fiului sau. La fel s-au petrecut lucrurile si in cazul lui Razvan, care a renuntat la job-ul dintr-un birou de arhitectura intr-un an si jumatate pentru a se dedica brandului Lemnia.

Initial, cei doi au investit aproximativ 5.000 de euro in magazinul online si in promovarea Lemnia. “La momentul respectiv a fost o investitie considerabila, desi a fost relativ usor pentru ca aveam deja utilajele de prelucrare a lemnului si materialele. In plus, nu a fost o schimbare brusca, am renuntat treptat la a mai face mobilier”, povesteste Razvan.

Prima geanta Lemnia – nici macar nu alesese nume pentru brand – a fost creata mai degraba din curiozitate, pentru a vedea daca se poarta si cum reactioneaza piata la un astfel de produs, la prima impresie greu si rigid. A fost purtata de sora si mama sa, apoi a inceput sa produca pentru iubitele prietenilor sai, pana cand au fost invitati sa expuna la un festival de muzica, intr-un fashion corner.

“Ne-am dus la Wonderday si de atunci a fost o inlantuire de evenimente care au dus la cresterea Lemnia”, isi aminteste Razvan: aparitii in presa, colaborari cu magazine olandeze si, cel mai important, expunerea Lemnia in Muzeul de Genti si Posete din Amsterdam, la sectiunea de upcoming desginers.

“Sora mea locuieste in Olanda si m-a ajutat in colaborarea cu magazinele de acolo. Lemnia a ajuns in acest punct intr-un an si jumatate, foarte repede, dupa parerea mea. E interesant cum mici actiuni genereaza ceva maret, mereu meditez la asta”, spune antreprenorul.

Lemnia in cifre

In cadrul afacerii, Razvan se ocupa de la Bucuresti de design, promovare, vanzari si marketing, in timp ce productia are loc la Campulung. “E un mix bun in care cred foarte mult”, spune antreprenorul.

Anul trecut, antreprenorii au vandut genti din lemn de 20.000 de euro si au reusit performanta sa-si dubleze cifra de afaceri de la an la an. Pentru 2017, spera chiar la mai mult, avand in vedere ca valoarea bonului mediu in magazinul online este de 400 de lei, iar in medie vinde cam 20 de genti pe luna.

Preturile gentilor din lemn pornesc de la 370 lei si ajung la 420 lei pentru cele clasice, 450 lei pentru cele din piele, iar ultima colectie – cu figuri geometrice – are un pret de pornire de 590 lei. In plus, antreprenorii realizeaza si portofele, cu preturi de la 160 lei pana la 200 lei.

Pe langa shop-ul online, produsele Lemnia se vand si in magazine fizice, in librariile Carturesti, Galeria Galatecca, My Romanian Store si pregatesc o colaborare cu un mare retailer online.

Insa planurile familiei Chelu nu se opresc pe plan local: inca de cand au ales numele Lemnia pentru brandul de genti din lemn, Razvan si-a propus sa iasa in afara granitelor. Daca initial au vandut in Olanda, astazi gentile Lemnia se gasesc in Londra si Paris si in curand in Berlin si Atena, in magazine butic sau in centre comerciale.

Targurile de fashion, oportunitate?

Lemnia s-a lansat, efectiv, la un fashion corner din cadrul unui festival de muzica. Ulterior, au urmat targurile de specialitate de pe plan local – Materia, V for Vintage, Made in Ro – si cele de Craciun. In plus, antreprenorul participa in acest an pentru prima oara la Pure London, unul dintre cele mai importante targuri de fashion din lume.

Despre cum ajuta participarea la targuri si evenimente de profil un brand romanesc, Razvan spune ca principalul obiectiv pe care il urmaresc este promovarea si vizibilitatea si mai putin vanzarea efectiva. “Exista taxa de participare pentru majoritatea, vinzi, dar la final cand tragi linie nu iesi pe pierdere, dar nici nu dai lovitura cu un targ de fashion. Efectele in vanzari se vad in perioada urmatoare unui targ”, explica acesta.

Mai mult, antreprenorul mizeaza foarte mult pe interactiunea cu publicul, avand in vedere ca nu avut showroom, iar pe fotografiile de pe site gentile pot parea grele sau rigide. “Targul era cel mai bun cadru pentru a observa cum interactioneaza clientele cu gentile noastre, la ce se uita prima oara. Se pot convinge ca nu sunt deloc grele si ca efectiv, fiecare geanta este unica, nu se aseamana intre ele”, spune Razvan.

Problema interactiunii cu publicul si-a gasit rezolvare in studioul pe care Razvan se pregateste sa il inaugureze in septembrie, care ii va servi atat ca atelier de lucru, cat si ca showroom. Alte planuri de dezvoltare ale tanarului antreprenor pentru Lemnia includ parteneriatele internationale, in mod special prin participarea la Pure London si dublarea cifrei de afaceri. “Cred ca vom depasi 40.000 de euro, aceasta a fost targetul la inceput de an, dar dupa primul semestru cred ca il vom depasi”, incheie antreprenorul.