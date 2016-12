Calatoriile sunt singurul lucru pe care cheltuiesti bani fara sa regreti si asta pentru ca experientele si amintirile nu pot fi furate de nimeni, nu pot fi pierdute si nici nu expira. Asa ca iti recomandam sa mergi macar o data pe an intr-un loc in care nu ai mai fost. Iata cele mai potrivite destinatii pentru fiecare luna in care pleci cu un rucsac in spate sau un troler de 20 kg, dar din care sa te intorci cu un bagaj de amintiri nelimitat.