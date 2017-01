In Guvernul Grindeanu a aparut, dupa multi ani, un Minister al Turismului de sine statator, ceea ce este un semnal ca statului roman incepe "s-a hotarat" sa faca din turism o prioritate, in opinia Corinei Martin, presedinte al asociatiilor ALDD si FAPT.

“Este ceea ce am cerut in fiecare an noi, FAPT, am cerut ferm introducerea unui Minister al Turismului. Stiu ca multe voci din industrie spuneau ca nu este posibil, chiar Autoritatea Nationala pentru Turism spunea ca nu este posibil, dar noi am considerat ca este nevoie de un minister ca sa dam un semnal ca Romania intr-adevar s-a hotarat sa faca din turism o prioritate", spune Martin.

Presedintele ALDD are urmatoarele asteptari de la noul Guvern pentru industria turismului si promovarea tarii, mai ales in conditiile in care Romania ramane in urma Bulgariei, care in 2016 a avut o crestere "fantastica" a numarului de turisti straini.

Bulgaria a avut o crestere fantastica a numarului de turisti straini. Romania ramane insa la o cifra extrem de mica.

1. Parteneriat public-privat: "Sa aiba dialog cu noi, asociatiile, pentru ca administram taxe publice" (ex. taxa de promovare in Mamaia si Vama Veche)

2. Reglementarea asociatiilor de turism: "Asociatiile nu sunt definite nicaieri in legislatie. Lupta noastra de 8 ani este sa fim recunoscuti oficial in lege. Nu avem o Lege a Turismului, s-a lucrat in fiecare an la asta, dar din pacate neavand continuitate la nivel de varf, noi nu ajungem sa vedem aceasta lege. Trebuie un act normativ care sa stabileasca ca exista parteneriat public-privat in turismul din Romania."

3. Stabilirea unui strategii de promovare a Romaniei in strainatate: "Din pacate trece fiecare an si nu reusim sa avem o strategie de promovare, in fiecare an se schimba conducerea. Unde isi doreste Romania sa duca turismul in urmatorii 10 ani. Bulgaria a avut o crestere fantastica, 8 milioane de turisti straini in 2016. Romania ramane insa la o cifra extrem de mica. Trebuie sa ne propunem dublarea, triplarea numarului de turisti straini, cel putin 5 milioane de turisti straini". Prin comparatie, Romania este vizitata anual de 2,2 milioane de straini.

Cat despre bugetul actual de promovare a Romaniei, in valoare de 1,9 milioane, Corina Martin spune ca este "nimic", in conditiile in care Asociatia Litoral-Delta Dunarii a avut 300.000 de euro pe an. "Va dati seama ca noi stam mult mai bine daca la nivel de tara sunt numai 1,9 milioane euro. S-au taiat targuri, la care alta data se participa, ca sa ajunga suma de 1,9 mil. euro".

Pentru a se indeplini aceste asteptari, este necesara implicare guvernamentala, considera Corina Martin. "Guvernul trebuie sa spuna clar turismul este o ramura prioritara, de aceea am alocat un minister, iata bugetul sau. Noi asteptam acum bugetul pe care il va primi Ministerul si vom vedea ce vom putea construi cu acest buget, dar repet solicitam ca acest lucru sa se faca prin parteneriat public-privat, adica cu noi la masa de decizii", a conchis presedintele ALDD.

