Compania va lansa un total de sase rute noi din baza operationala de la Iasi in aceasta vara (Florenta, Glasgow, Milano, Munchen, Torino, Valencia).

„Blue Air se dezvolta constant in ultimii ani, ajungand sa ofere o retea de peste 100 de rute, operate din 8 baze, cu o flota care va ajunge in aceasta vara sa fie formata din 30 de aeronave Boeing 737. 5 milioane de pasageri vor calatori anul acesta cu Blue Air si vor beneficia de zboruri confortabile, sigure, la cele mai avantajoase preturi. Ne bucuram sa putem sprijini dezvoltarea economica a orasului Iasi prin introducerea noilor rute ce vor sustine mediul de afaceri, turismul local si comunitatile de romani care traiesc in strainatate,” a declarat Gheorghe Racaru, director general Blue Air.