Calculul a fost realizat pe baza numarului de produse declarate vandute de catre utilizatorii OLX la dezactivarea anunturilor din ultimul an. Pentru studiu, au fost luate in considerare cele mai populare 28 dintre ofertele listate pe site-ul de anunturi din categoriile „Auto”, „Electronice si Electrocasnice”, „Casa si Gradina”, „Sport – timp liber”, „Mama si copilul” si „Moda si frumusete”.

Comercializarea autoturismelor la mana a doua a avut cel mai mare impact asupra reducerii cantitatii de emisii de CO2 din ultimul an – cele peste 100.000 de masini declarate vandute pe OLX au redus cu 1,1 milioane de tone emisiile de carbon.

Tranzactionarea a 409.557 de produse electronice si electrocasnice la mana a doua a redus cantitatea de emisii de carbon din Romania cu 27.372 de tone, iar comercializarea celor peste 66.000 de produse din categoria „Casa si gradina” a dus la reducerea emisiilor de carbon din ultimul an cu 10.737 tone.

„Raportul pe care l-am realizat pentru OLX arata ca emisiile de CO2 se diminueaza semnificativ ca urmare a comertului cu produse second-hand. Practic, cumparand un produs la mana a doua, prelungim viata acestui produs si reducem cantitatea de energie care ar fi consumata pentru producerea aceluiasi produs nou. Asadar, folosirea produselor vandute pe OLX este unul dintre modurile prin care putem influenta cantitatea de CO2 care creeaza efectul de sera si prin care, cu totii, putem contribui la protejarea mediului inconjurator. Pentru a traduce in termeni simpli ce inseamna cantitatea de CO2 redusa prin intermediul tranzactiilor de pe OLX, pot sa va dau un exemplu concludent. O centrala termoelectrica a unui oras de 250.000 locuitori emite in jur de 1,2 milioane tone CO2, adica aproape aceeasi cantitate de CO2 salvata prin tranzactiile OLX”, explica Casiana Fometescu, consultant CO2 in cadrul Carbon Expert.

Potrivit Eurostat, emisiile de CO2 reprezinta 80% din totalul gazelor cu efect de sera generate la nivelul Uniunii Europene, care contribuie masiv la fenomenul de incalzire globala. Datele Institutului European de Statistica arata ca, anul trecut, ţara noastra a fost responsabila de 2,1% din totalul emisiilor de dioxid de carbon din Uniunea Europeana.

„Dincolo de motivele pragmatice pentru care alegem sa vindem lucrurile pe care nu le mai folosim sau sa cumparam bunuri folosite in prealabil de alte persoane, refolosirea obiectelor puse deja in circulatie contribuie semnificativ la reducerea emisiilor de carbon. Alaturi de romanii care aleg sa vanda si sa cumpere pe OLX, suntem astfel implicati intr-o cauza de interes global care influenteaza direct mediul inconjurator”, declara Cristina Gheorghitoiu, General Manager OLX Group Romania.

Eurostat: Germania, Marea Britanie si Italia, cea mai mare cantitate de emisii de carbon din UE. Romania, pe locul 12

Datele Institutului European de Statistica, Eurostat, arata ca, anul trecut, Romania si alte zece state membre si-au redus emisiile: Malta, Bulgaria, Portugalia, Marea Britanie, Luxemburg, Grecia, Italia, Estonia, Cehia si Belgia. Cel mai mare procent al micsorarii emisiilor a fost inregistrat in Malta, de 18,2%. Cu toate acestea, Malta este un stat mic si este responsabila de numai 0,04% din totalul emisiilor europene. In schimb, bulgarii au inregistrat a doua cea mai mare reducere a emisiilor de dioxid de carbon din UE, de 7%, lor urmandu-le Portugalia, cu 5,7%, si Marea Britanie, cu 4,8%.

In schimb, 17 state europene si-au majorat emisiile de dioxid de carbon, cea mai mare crestere fiind inregistrata in Finlanda, de 8,5%, in Cipru, de 7%, si in Slovenia si Danemarca, de 5,8%, respectiv de 5,7%.

Cu toate acestea, cele mai mari proporţii in totalul emisiilor de dioxid de carbon din UE le au tari precum Germania, de 22,9%, Marea Britanie, de 11,7%, si Italia, de 10,1%.

La nivelul intregii Uniuni Europene, emisiile de dioxid de carbon s-au redus anul trecut cu 0,4%, comparativ cu anul precedent. In momentul de fata, UE este pe cale sa-si depaseasca obiectivul stabilit pentru anul 2020, si anume de a-si reduce emisiile de gaze cu efect de sera cu 20% pana in 2020 si cu 40% pana in 2030 fata de valorile inregistrate in 1990.

