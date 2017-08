Valoarea contractelor separate este de 53.312 lei cu TVA si respectiv 132.447 lei cu TVA.

De subliniat ca suma de 132.447 lei se afla EXACT sub limita maxima admisa de lege prin care autoritatile contractante ale statului pot achizitiona direct produse sau servicii fara licitatie. Pragul este de 132.519 lei. Iata, deci, un exemplu cat se poate de concret cum se pot „sifona” bani publici, fara ca cineva sa poata fi tras la raspundere.

„Contractele au fost incheiate in vederea asigurarii serviciilor de transcriere a declaratiilor si/sau interviurilor reprezentantilor Primpariei Sectorului 4 si a directiilor aflate in subordinea Consiliului Local Sector 4, respectiv pentru asigurarea serviciilor de publicitate media prin televiziune privind activitatea Primariei Sectorului 4 si a directiilor aflate in subordinea PS4”, explica, pentru wall-street.ro, reprezentantii primariei.

Banii sunt oferiti fara licitatie, prin atribuire directa.

Primaria Sectorului 4 se apara punand paravan legea care ii permite sa dea bani, cu dedicatie, fara sa fie tras la raspundere: “In conformitate cu Legea 98/2016 privind achizitiile publice, art. 7, alin (5) Autoritatea contractanta are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 132.519 lei, respectiv lucrari, in cazul in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat 441.730 lei. Precum si in conformitate cu HG 395/2016, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, art 43, alin. (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (5) din Lege.

(2) SEAP pune la dispozitia autoritatilor contractante posibilitatea tehnica de a achizitiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat in SEAP, produse, servicii sau lucrari a caror achizitionare intra sub incidenta prevederilor alin. (1).

(3) In cazul in care autoritatea contractanta nu identifica in cadrul catalogului electronic produsul, serviciul sau lucrarea care ii poate satisface necesitatea sau constata ca preţul postat de operatorii economici pentru obiectul achizitiei este mai mare decat preţul pietei sau din motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci autoritatea contractanta poate realiza achizitia de la orice operator economic, elaborand in acest sens o nota justificativa.

(5) Angajamentul legal prin care se angajeaza cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma unui contract de achiziţie publica sau, dupa caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv in cazul achizitiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plata ce permit posesorului sa le utilizeze in relaţia cu comerciantii in vederea efectuarii de plati, fara numerar, pentru achizitionarea de produse, servicii si/sau lucrari prin intermediul unui terminal, cum ar fi, dar fara a se limita la cardurile de plata si/sau portofele electronice.

Art. 45, alin. (1) Autoritatea contractanta, accesand cataloagele publicate in SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrarile prezentate in aceste cataloage si de a transmite in acest scop, prin intermediul SEAP, notificari operatorilor economici care le ofera.

O singura alta primarie a incheiat contract cu televiziuni in ultimul an.

Aceasta este Primaria Sectorului 5 care, in octombrie 2016, a derulat o colaborare de 60.000 de lei cu televiziunea Realitatea TV „pentru servicii de reprezentare media, productie si difuzare anunt TV zilnic, in vederea informarii locuitorilor sectorului despre organizarea unui eveniment de interes public in perioada 5-17 octombrie”.

Spre deosebire de Primaria Sectorului 4, Primaria Sectorului 5 a oferit si o explicatie mai transparenta privind criteriul de selectie, si anume „pretul cel mai mic in raport cu numarul difuzarilor anuntului”.

Intrebati de wall-street.ro, nicio alta primarie, inclusiv cea generala, nu a incheiat anul acesta vreun contract cu televiziuni.