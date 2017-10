Ministerul Finantelor Publice (MFP) a incercat, joi, sa vanda titluri de stat cu scadenta la 17 luni in valoare de 400 de milioane de lei. Desi emisiunea a fost suprasubscrisa, ofertele de la banci insumand aproape 425 de milioane de lei, statul le-a respins in totalitate.

La licitatia anterioara, de la finalul lunii septembrie, din cele 575 de milioane de lei planificate a se imprumuta, pentru o perioada de patru ani si jumatate, MFP a atras mai putin de 350 de milioane de lei de la banci.

In luna septembrie, MFP a atras aproximativ 3,7 miliarde de lei prin titluri de stat (desi programase mai mult cu 200 de milioane), insa majorarea dobanzilor nu i-a permis. In acelasi timp, imprumuturile scadente in aceasta perioada au reprezentat cu aproximativ doua miliarde de lei mai putin. Potrivit mai multor economisti, acesta este unul din factorii care au determinat, luna trecuta, criza de lichiditate din piata monetara, care a dus la cresterea exponentiala a dobanzilor.

Statul se va imprumuta tot mai scump

Ceilalti factori sunt atribuiti tot statului, respectiv fortarea companiilor de stat sa acorde dividende exceptionale. Cel putin doua s-au conformat inca din septembrie, respectiv Hidroelectrica si Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, suma atrasa de Guvern doar de la acestea insumand 855 de milioane de lei. Presiunile inflationiste generate tot de politicile Guvernului (majorarile salariale, acciza suplimentara la carburanti, preturile la energie in crestere si cele la gaze, care urmeaza) reprezinta o alta cauza a cresterii costurilor de imprumut.

Si economistii Bancii Transilvania remarca, intr-o analiza, faptul ca “pe piata titlurilor de stat, ratele de dobanda au crescut pe scadentele scurte, dar s-au diminuat pe termen mediu si lung: la 10 ani cu patru puncte baza, la 4,005%”.

In aceste conditii, statul urmeaza sa se impurmute tot mai scump in perioada urmatoare, avand in vedere ca, desi BNR a promis stabilizarea dobanzilor uin jurul ratei de politica monetara (1,75% pe an in prezent), asta nu inseama ca ele vor mai scadea sub 1% pe an.

Pentru octombrie, MFP a programat imprumuturi de 2,44 miliarde de lei de la banci, din care 2,2 miliarde de lei prin sase licitatii de certificate de trezorerie si obligatiuni de stat si 240 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni. Insa porneste, din start, cu un minus de 460 de milioane de lei (licitatia din 5 octombrie, in valoare de 400 de milioane de lei, si sesiunea suplimentara, de 60 de milioane de lei, din care statul nu a plasat niciun titlu).

Despre cresterea inevitabila a dobanzilor au avertizat mai toti economisti, insa un proces mai lent ar fi ajutat inclusiv statul care, prin actiunile sale, si-a taiat singur craca de sub picioare.

Sursa foto: Dreamstime.com