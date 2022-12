Matteo Salvini, ministrul transporturilor și infrastructurii din Italia consideră că „nu are sens” ca vânzarea de mașini diesel și pe benzină să fie înterzisă începând cu anul 2035, conform deciziei luate la nivelul Uniunii Europene. Politicianul de extremă dreaptă s-a arătat împotriva unei alte decizii a Uniunii Europene, anume aceea de a introduce normele de poluare Euro 7 pentru mașini mici începând cu 2025, relatează Forbes și Bloomberg.

Subiectul interzicerii motoarelor cu ardere internă ce folosesc combustibili fosili rămâne, în continuare, un subiect sensibil la nivel european. După ce producătorii auto au criticat dur proiectul de norme de poluare Euro 7, Comisia Europeană răspunzând prin coborârea target-urilor noului set de reglementări, este vremea ca politicienii să se ridice la rampă. Ministrul italian al transporturilor și infrastructurii, Matteo Salvini, a declarat recent că nu înțelege de ce s-a decis, la nivelul Uniunii, că ar fi corect ca motoarele pe benzină și diesel să fie scoase de la vânzare peste doar 13 ani. În plus, Salvini critică și normele Euro 7, așa cum au intrat ele în vigoare, și spune că a vorbit cu comisarul european pe transporturi în acest sens.

Salvini s-a deplasat la Bruxelles în urmă cu o săptămână pentru a discuta, alături de ceilalți membrii din consiliul pe transporturi EU27, despre traseul creionat de Uniune spre un viitor eco, pași esențiali în această direcție fiind, în primul rând, trecerea la Euro 7 și, ulterior, scoaterea completă de la comercializare a modelelor noi propulsate de motoare poluante. Salvini a discutat și cu comisarul european pe transporturi, Adina Vălean, pe acest subiect, ministrul italian arătând că acest proces ar trebui stopat pentru a se analiza mai îndeaproape situația.

„Decizia de a interzice acest tip de motoare nu are sens, nici din punct de vedere economic și nici din punct de vedere social sau al mediului înconjurător,” a spus Salvini, care emite același gen de păreri ca și acelea ale unor producători din lumea auto. În prezent, normele Euro 7 ar trebui să reducă emisiile de CO2 la mașini cu 25 de procente, iar ele vor intra în vigoare cu un deceniu înainte ca aceste motoare să fie interzise. Comisia Europeană va permite, însă, ca mașinile tradiționale deja existente în UE să circule și, aparent, să se și comercializeze pe piața second-hand. În plus, oficialii europeni au lăsat o portiță pentru dezvoltarea de combustibili sintetici nepoluanți ce ar putea fi folosiți, în viitor, pe mașinile noi.

Salvini, conducător al Ligii Nordului (Lega Nord), nu are, în prezent, susținerea altor politicieni de rang înalt din UE, deci puterea declarațiilor sale este minimă. În plus, acesta are nevoie de ajutorul fondurilor europene pentru a bifa una dintre cele mai importante puncte din campania care a propulsat-o pe Giorgia Meloni în postura de prim-ministru al Italiei. Este vorba de podul ce va conecta Italia de Sicilia, proiect de infrastructură major este construit și cu bani ce vin din granturi europene, sume esențiale pentru finalizarea proiectului. Dacă va fi terminat, acesta va fi cel mai mare pod suspendat din lume.

Cu toate acestea, Salvini câștigă, măcar, capital printre unele nume din industrie. În trecut, șeful Volkswagen a spus că o trecere prea rapidă către mașinile electrice ar putea să ducă la situația în care un număr mare de oameni să nu-și mai permită o mașină. Asta deoarece, în continuare, prețul de achiziție al unui EV este mai mare decât prețul unui model de dimensiuni identice, dar cu motor diesel sau pe benzină.

