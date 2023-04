Noua Dacia Duster va avea și propulsie hibridă. Ce s-a observat în timpul testelor

Dacia Duster se numără printre modelele cu care brand-ul de buget al Grupului Renault a dat lovitura. SUV-ul compact care va trece, anul viitor, la cea de-a treia generație se află, în continuare, în preferințele clienților. Duster-ul este printre cele mai populare 10 modele la nivel european în primul trimestru al acestui an, SUV-ul aflându-se în topul vânzărilor și în România. În țara natală a Renault, Dacia domină, având patru modele în top 10 la capitolul vânnzări, Sandero fiind pe primul loc cu Duster pe poziția a șasea.

Având în vedere aceste rezultate, următorul Duster trebuie să fie reușit, dacă Dacia-și dorește să continue șirul lunilor cu cifre de vânzări impresionante. Știm deja că design-ul lui Duster 3 a fost finalizat, iar mașina a fost văzută testând, sub un strat gros de camuflaj, de mai multe ori. De această dată, jurnaliștii de la Motor.es au observat un prototip Duster în teste pe autostradă care avea câteva detalii neobișnuite.

Dacia Duster și fratele său mai mare, Bigster, vor fi produse în România. Pe lângă faptul că ambele modele vor ieși de pe porțile fabricii din Mioveni, SUV-urile împart și același limbaj de design. În plus, ambele vor beneficia de pe urma tehnologiilor de ultimă generație dezvoltate în sânul Grupului Renault. Dacia a lansat anul trecut primul său model hibrid clasic (adică HEV fără tehnologie plug-in), iar această tehnologie va ajunge și pe noul Duster. Primul model hibrid a fost Dacia Jogger Hibrid 140, iar aceeași propulsie va fi oferită și pe viitorul model de teren compact.

