Față în față cu specialiștii din piața muncii, la cea de-a 11-a ediție a Conferinței HR 2.0. - Preparing for the Future of Work

După doi ani de restricții dure impuse de pandemie, wall-street.ro te invită să te revezi față în față cu specialiștii din piața muncii, în cadrul celei de-a unsprezecea ediții a evenimentului HR 2.0. - Preparing for the Future of Work. Te așteptăm pe 5 aprilie, la Hotel Sheraton (Sala Platinum), la unul din cele mai importante evenimente din România dedicate pieței muncii. Înscrierea și participarea sunt gratuite!

Fără îndoială, criza sanitară s-a simțit ca un roller coaster pentru angajatorii și angajații de pretutindeni. Deși nu există precedent pentru un asemenea stil de muncă, modul de lucru hibrid s-a impus ca fiind o constantă mult așteptată atât de angajatori, cât și de echipele lor.

Flexibilizarea programului de lucru și posibilitatea muncii de la distanță generate de contextul acestor ultimi doi ani au remodelat perspectiva salariaților asupra propriului loc de muncă, determinându-i să-și reconsidere prioritățile. Piața muncii este deja marcată de o mobilitate vizibil mai ridicată comparativ cu 2021, ceea ce dă bătăi mai mari de cap recrutorilor și managerilor în a găsi oamenii potriviți pentru joburile puse la dispoziție. „Marea demisie” este un trend care începe să se resimtă tot mai mult și pe piața locală, în timp ce angajatorii trebuie să găsească noi modalități de a-i reține.

Cum ne pregătim pentru viitorul muncii și cum asigurăm un parcurs profesional prosper pentru toți angajații? Cum pot angajatorii să atragă talente cheie, în timp record pentru a-și susține creșterile la nivel de business? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările la care vom găsi răspunsuri împreună, la HR 2.0 Preparing for the Future of Work.

Aflăm împreună cum poate România să atragă mai mulți specialiști și cum poate să rețină mai eficient talentele care fac din munca lor un loc mai bun pentru generațiile viitoare. Aducem în fața voastră cele mai importante voci din industrie, alături de care dezbatem problemele reale ale forței de muncă.

Iată ce vei afla la HR 2.0 Preparing for the Future of Work

Cele mai importante modificări legislative din 2022 care au un impact în piața locală a muncii; Cum adaptăm politica de salarizare la evoluția și dinamica pieței muncii și economiei; Cum va atrage România personal pentru a duce la bun sfârșit proiectele din PNNR; Fenomenul marilor demisii. Cum reținem angajații valoroși; Ce beneficii extrasalariale mai au un impact real pentru angajați; Reconfigurarea spațiilor de lucru, în acord cu realitatea muncii din 2022; Cum transformă inițiativele de employer experience cultura organizațională.

Speakeri eveniment:

Oana Țoiu, Membru Comisia pentru Muncă și Protecție Socială Camera Deputaților

Cristina Săvuică, Chief Happiness Officer Lugera The People Republic

Sorin Faur, Specialist HR și fondator Academia de HR

Adina Nanu, Director Resurse Umane si Transformare la Auchan România

Alina Ștefan, CEO Salarium

Lucia Brădean Iliescu, Country HR Manager Continental România

Andrei Crețu, co-fondator Pluria

Monica Mardare, Director HR Luxoft România

Dana Dobrescu, Corporate & Government Affairs Manager Mondelēz România

Andreea Videanu, HR Director Servier Pharma România

Mai multe detalii despre agenda și speakerii din cadrul evenimentului, poți consulta AICI. Lista va fi completată și cu alte numele importante din domeniu.

Citeste si: Ce salarii recomandă firmele de recrutare pentru angajarea IT-iștilor

Dacă vrei să fii la curent cu cele mai noi tendințe din piața muncii, vino pe 5 aprilie la Hotel Sheraton, în Sala Platinum (Calea Dorobanților 5-7), începând cu ora 10:00. Evenimentele noastre se desfășoară și online în platforma de evenimente virtuale IC Events. Dacă alegi participarea în sala de eveniment ai acces și la platforma online. Participarea este gratuită!

HR 2.0 Preparing for the Future of Work este un eveniment realizat de wall-street.ro și sponsorizat de Lugera-The People Republic, Philip Morris România, Pluria, Salarium, Nespresso, Servier, Mondelēz România și Regina Maria.

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: