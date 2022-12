În ultimii ani, piața cursurilor de IT a început să devină tot mai efervescentă la nivel local, pe măsură ce au început să-și facă apariția tot mai mulți jucători. Industria IT pare să fie o destinație sigură și pentru românii care vor să se reconvertească profesional într-un domeniu cunoscut pentru salariile atractive și pentru modul de lucru flexibil. Cu o recesiune la orizont care nu iartă pe nimeni, perspectiva unui job în IT pare promițătoare pentru tot mai mulți români, mai ales în contextul în care pentru a fi „angajabili” în următorul deceniu, vor fi necesare competențe în domeniul informaticii. Pe acest aspect a mizat și GoIT, compania americană de educație tech pentru începători care s-a lansat în noiembrie și în România, în urma unei investiții de 50.000 de euro.

„România are deja de mai mulți ani o piață tech într-o continuă creștere, cu oameni din ce în ce mai interesați de a `migra` către joburi de birou, care să le ofere mai multe avantaje financiare, dar nu numai. Noi considerăm că România are o mare predispoziție spre dezvoltare”, a spus Anton Chornyi, CEO GoIT Group, într-un interviu acordat wall-street.ro.

GoIT este o companie internațională de educație tech pentru începători care te introduce în lumea IT-ului, cu promisiunea că îți va returna banii înapoi dacă în decurs de șase luni de finalizarea cursurilor nu îți vei găsi un loc de muncă în industrie. Cursurile costă 1.500 de euro, iar studenții pot plăti din prima lună de la angajarea în domeniu.

Suntem absolut siguri că fiecare student care va finaliza cursul nostru va fi angajat. Această siguranță vine din modelul nostru educațional, bazat pe proiecte reale. Mai exact, studentul nostru va avea în portofoliu trei link-uri către proiecte de echipă, iar companiile de tech doresc să recruteze oameni cu o astfel de experiență. În momentul acesta avem o rată de rambursare de 1% în Ucraina, Polonia, USA și Columbia. Anton Chornyi, CEO GoIT Group

O profesie stabilă, într-o lume instabilă

Domeniul IT este cunoscut pentru salariile mari pe care le oferă, dar și pentru beneficiile variate, în care intră și politica „work from anywhere” care a căpătat o tracțiune destul de mare de la venirea pandemiei. Salariul mediu net pentru un angajat din industrie a ajuns, în septembrie 2022, (ultima lună pentru care există date disponibile la INS) la 9.701 de lei. În 2022, anul marilor demisii, una dintre prioritățile principale ale angajaților a fost să facă o schimbare de carieră, mulți dintre ei îndreptându-se deja către cursuri de reconversie profesională în IT, într-un an cu un context macroeconomic mai puțin previzibil.

„Publicul nostru țintă este format din acei oameni care caută să-și schimbe domeniul de activitate, oameni care vor să-și schimbe cariera. Mai mult de jumătate dintre studenții noștri au între 25-40 de ani. Cel mai tânăr student care a reușit să se angajeze avea 18 de ani, iar cel mai experimentat avea 54. 75% dintre studenții noștri sunt oameni fără diplomă de studii în domeniu. În nucleul audienței noastre se regăsesc contabili, operatorii financiari, manageri entry-level, avocați, profesori, șoferi, studenți și antreprenori. Și, desigur, 25% sunt ingineri, arhitecți și alți specialișți cu experiență tehnică”, a mai precizat Anton Chornyi.

Cursurile oferite de GoIT acoperă arii precum Fullstack developer, Front End, QA, Data Science, UI/UX Design și Project Management și sunt predate de profesori care sunt specialiști de top din domeniu. Totodată, românii pot participa și la maratoane gratuite, care îi ajută să înțeleagă mai bine domeniul, dar și să testeze cursurile pentru a-și alege ulterior o specializare care li se potrivește. Deși este o industrie tehnică, un angajat care vrea să se reconvertească profesional are nevoie și de soft skills, motiv pentru care compania oferă și consiliere în carieră, dar și întâlniri cu specialiști și mentori de la care studenții să poată să „fure” meserie.

Foto de la lansarea GoIT în România. Compania are în România 15 angajați

„Există patru tipuri de competențe pentru ocuparea forței de muncă în acest domeniu: soft skills, limba engleză, career skills, tech skills. Studenții noștri au deja experiență în dezvoltarea soft skill-urilor, a limbii engleze și a abilităților de carieră, din parcursul lor anterior: școală, universitate și locul de muncă. Îi putem ajută să dezvolte abilități specifice suplimentare pentru domeniul tech, într-o perioadă cuprinsă între 3 și 10 luni, în funcție de profesia tech aleasă”, a mai precizat CEO-ul GoIT Group.

Compania își propune ca în primul an de activitate să aibă 300 de absolvenți ai cursurilor din România, într-o piață care oferă o multitudine de locuri de muncă în domeniu. Cu un deficit de aproximativ 25.000 de IT-iști, companiile sunt generoase în ofertele financiare pe care le fac, dar și foarte deschise la a primi români care au trecut printr-o reconversie profesională către acest domeniu.

Sursa foto: GoIt

