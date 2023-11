Wizz Air, uan dintre cele mai cunoscute companii aeriene low-cost, care operează și pe piața din România, face în mod constant recrutări pentru bazele din țara noastră, pe o piață care se confruntă cu deficit de personal, mai ales de la pandemie încoace. Compania ungară, care recent s-a aflat în centrul unor probleme legate de întârzierile mai multor zboruri, anunță că recrutează constant, la turații maxime, inclusiv pentru piața din România.

Recrutări Wizz Air în România. Compania organizează un eveniment la București pentru cei care doresc un loc de muncă în cadrul operatorului aerian

Wizz Air are în prezent peste 8.000 de angajați, dintre care 1.500 sunt însoțitori de zbor, piloți și personal care lucrează la birou și își desfășoară activitatea în cadrul celor șase baze din România. Operatorul aerian a recrutat deja în acest an 2.500 de angajați la nivelul întregului grup, iar până la finalul deceniului are în plan să ajungă la 20.000 de angajați. Pentru piața din România, Wizz Air nu a dorit să comunice cu exactitate numărul de persoane pe care dorește să le angajeze până la finalul anului, menționând, în solicitarea wall-street.ro, că informația „nu poate fi făcută publică la acest moment”.

Wizz Air operează pe o piață care în ultimii ani a traversat mai multe greutăți, punctul culminant fiind criza aviatică majoră din domeniul aviației, din vara anului 2022. Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) transmitea, în prima parte a acestui an, că la nivel global există o lipsă acută de piloți în industria aviației. Acest deficit va continua să crească, în contextul în care sunt necesari peste 350.000 de piloți până în 2026 pentru a susține operațiunile din transportul aviatic. Wizz Air spune că se află permanent în căutare de candidați pentru posturile vacanțe puse la dispoziție.

Organizăm în mod regulat evenimente de recrutare în România (…) Următorul eveniment de recrutare este programat pentru data de 10 noiembrie, la Hotel Vienna House, Calea Bucureștilor nr. 283, Otopeni. Suntem încântați să îi întâmpinăm pe cei care visează să facă parte din echipa WIZZ. reprezentanți Wizz Air

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a te prezenta la un interviu de angajare la Wizz Air

Înainte de a te prezenta la un interviu de angajare Wizz Air, trebuie să știi că va trebui să îndeplinești următoarele criterii:

să cunoști limba engleză la nivel aprofundat

să ai diplomă de Bacalaureat (studii superioare nu sunt necesare),

înălțimea minimă atinsă trebuie să fie de 2,10 metri, cu mâna ridicată (motivația constă în faptul că însoțitorii de zbor trebuie să închidă spațiile destinate bagajelor de mână),

să nu ai tatuaje la vedere (acestea sunt permise doar dacă pot fi acoperite cu uniforma),

capacitatea de a înota cel puțin 50 de metri, fără ajutor (testul are loc la interviul de angajare).

„Fiind o companie aeriană cu o creștere rapidă, căutăm persoane pozitive, energice și motivate, cu abilități deosebite de customer service. Aceste trăsături sunt deosebit de importante, căutând în permanență candidați care să se alăture echipei noastre de însoțitori de zbor. Pe lângă aceste calități, apreciem, de asemenea, abilitățile și competențele specifice relevante pentru rol, asigurându-ne că orice candidat are abilitățile necesare pentru a excela în postul său”, au mai precizat reprezentanții Wizz Air.

Salarii Wizz Air. Cât ajungeau să câștige însoțitorii de zbor și piloții în 2022

Reprezentanții Wizz Air nu au dorit să comunice către wall-street.ro salariile pe care personalul lor le poate încasa, menționând faptul că „salariile sunt competitive la nivelul întregii industrii”.

În cadrul Wizz Air, oferim salarii competitive pentru a atrage cei mai buni candidați. Salariul variază de la o piață la alta, iar noi ne evaluăm în permanență pachetele de compensații pentru a ne asigura că acestea rămân competitive la nivelul întregii industrii. reprezentanți Wizz Air

Însă, ca punct de reper pentru o persoană care își caută un loc de muncă în cadrul operatorului aerian, ne vom raporta la salariile comunicate de companie în decursul lunii iulie 2022.

Odată acceptat la interviu, angajatul Wizz Air primește funcția de însoțitor de zbor junior. După 9 luni petrecute la Wizz Air, acesta devine însoțitor de zbor, iar după alte 10 luni în companie capată poziția de însoțitor de zbor senior.

Salariu anual însoțitor de zbor Wizz Air*:

de la 45.060 de lei pentru însoţitor de bord Junior, de la 46.152 lei pentru însoţitor de Bord, de la 48.848 lei pentru însoţitor de bord Senior.

*raportat la datele din 2022

Salariilor li se adaugă bonusuri în funcție de distanța zborurilor (foto mai jos). Spre exemplu, dacă un zbor durează 120 de minute, un însoțitor de zbor primește 50,4 lei pentru dus și alți 50,4 lei pentru întors, acestea fiind tot cifre pentru anul trecut.

Sursa: Wizz Air

„În funcție de experiență, angajații primesc, de asemenea, bilete gratuite și pot beneficia de un număr nelimitat de bilete la preț redus pentru ei și pentru cei dragi. Concediile plătite, uniforma și mesele gratuite pentru echipaj contribuie la un mediu de lucru confortabil (...) Angajații pot participa la diverse evenimente sportive, cum ar fi semimaratoanele Wizz Air și alte evenimente de alergare. Evenimentele locale de teambuilding și posibilitatea de a lucra în cadrul altor baze Wizz Air la nevoie/solicitare sporesc sentimentul de apartenență. Există, de asemenea, oportunități de a lucra pe zboruri charter VIP speciale”, au mai transmis cei de la Wizz Air.

Important de precizat este și că un însoțitor de bord poate lucra cel mult 13 ore pe zi, de la momentul check-in-ului, ajungând la un total de 100 de ore de zbor pe lună. Acesta poate avea de la două la patru zboruri pe zi, cu mențiunea că aici contează foarte mult durata acestora.

Ce planuri are Wizz Air începând cu 2024. Compania vrea să ajungă la 800 de angajați la baza din București

Compania aeriană și-a anunțat recent intenția de a relua operațiunile pe patru rute din Cluj-Napoca către Nisa, Catania, Larnaca și Napoli, începând cu martie 2024. Mai mult, compania aeriană va crește frecvențele pe două rute începând cu luna decembrie a acestui an, iar în martie 2024 pe încă șase rute din portofoliul său. Totodată, în iunie 2024, Wizz Air va aloca bazei sale din București alte două aeronave Airbus A321neo, va lansa o nouă rută către Leipzig, Germania, și va crește frecvențele pe 21 dintre rutele sale existente din București.

Această investiție presupune că Wizz Air va avea 19 aeronave staționate și un număr de 800 de angajați care lucrează la baza sa din București. În prezent, compania oferă, din România, 179 de rute, către 78 de țări.

Sursa foto: Facebook / Wizz Air

