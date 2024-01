Schimbarea locului de muncă rămâne o prioritate pentru mulți angajați din România și în anul 2024, o intenție care se pliază și pe dorințele angajatorilor, care au anunțat o creștere cu 20% a ofertelor de locuri de muncă ȋn primele săptămâni din ianuarie, comparativ cu aceeași perioadă din 2023, potrivit datelor de la agenția de recrutare cristinaprofeanu.ro. Totuși, schimbarea de job trebuie analizată minuțios pentru că e important „să alegem bine, fără ca asta să însemne decizii oportuniste”, este de părere Sorin Faur, fondatorul Academiei de HR. Iată ce alte recomandări are specialistul în resurse umane pentru cei care vor să-și schimbe locul de muncă în această perioadă.

1. Banii sunt importanți, dar nu sunt mereu „totul”

Privind retrospectiv, 2023 a fost un an în care interesul românilor cu privire la schimbarea locului de muncă a crescut, în condiţiile în care, din ianuarie şi până în decembrie, au fost înregistrate 10 milioane de aplicări, cu aproximativ 5% mai mult decât în 2022, potrivit datelor de la eJobs România. Cei mai mulți români au început o căutare activă de joburi pentru că erau nemulțumiți de salariile încasate, dorind să-și acopere golurile lăsate de inflație.

Banii sunt importanți, iar studiile arată că salariul dictează în continuare decizia unui candidat de a-și schimba locul de muncă. Cu toate acestea, Sorin Faur este de părere că nu trebuie schimbați angajatorii foarte des, doar pentru că oferă ceva în plus la salariu. Importante sunt și posibilitățile de dezvoltare și de avansare în cadrul unei companii, indicatori care îți oferă mai multe perspective profesionale pe termen lung.

Locul de muncă ales trebuie să răspundă nevoilor și cerințelor noastre financiare da, dar și sociale, psihologice, de creștere și dezvoltare. Da, banii sunt importanți, dar dacă am primit cât am cerut/avem nevoie și reflectă valoarea noastră, atunci nu trebuie să căutăm alt loc de muncă doar pentru că ne oferă ceva în plus. Trebuie să fie un loc de muncă unde mergem cu plăcere și unde venim de drag, și cu intenția de a rămâne, și unde să ne integrăm. Este bine și pentru noi ca oameni, să avem o anumită stabilitate și liniște sufletească. Sorin Faur, specialist HR și fondator Academia de HR (foto)

Specialistul dă asigurări că „angajații buni sunt recompensați”, iar odată depășită perioada de probă și acomodare, apar oportunități de creștere profesională, iar salariul poate fi renegociat. În plus, pot veni prime și bonusuri, dar alte beneficii care sunt rezervate celor care fac dovada că au venit să rămână și să aducă valoare prin munca pe care o prestează.

2. Documentează-te bine înainte să accepți un nou loc de muncă

Piața muncii este a angajatului, adică cererea este mai mare decât oferta, la acest moment, însă românii care au în plan o schimbare de job trebuie să gândească pe termen mediu și lung. Iată de ce alegerea locului de muncă (cu atât mai mult cu cât sunt multe oferte de muncă în piață) trebuie să fie o decizie responsabilă și asumată:

„Trebuie să ne documentăm atent despre compania respectivă, să vizităm site-ul companiei în primul rând, paginile de Social Media, să căutăm știri sau prezențe publice despre aceasta, să vizităm eventual locul de muncă fizic – să vedem concret unde vom lucra, să punem toate întrebările necesare înainte de a semna contractul de muncă (salariu, beneficii, program de lucru, zile de concediu, fisă de post, colegi, șef direct, etc)”, spune Sorin Faur.

Totodată, candidații trebuie se mai pot documenta despre companie și pe site-urile care generează review-uri despre salarii, mediu de lucru, șefi, dar pot cere referințe de la prieteni sau cunoscuți, sau chiar de la angajații care deja lucrează acolo. Este important să facă acest lucru și pentru a se feri de angajatori care sfidează legea și care își plătesc angajații la gri sau la negru.

„Din păcate nu există indicii sau elemente care să conducă la concluzia că din 2024 va exista o schimbare a perspectivei companiilor angajatoare în această privință, în pofida sancțiunilor severe instituite de lege. Mai mult, având în vedere creșterea sarcinilor fiscale per ansamblu, iar sub acest aspect, aș menționa cu titlu particular aplicarea CASS la tichetele de masă, consider că există un risc major de intensificare a muncii la gri”, a declarat pentru wall-street.ro Lorena Ciobanu.

3. Verifică drumul de la sediu și până acasă și vezi care sunt și facilitățile din zonă

Dacă ai aplicat la un loc de muncă vacant pus la dispoziție de un angajator este bine să verifici în interviul cu recrutorul sau managerul unde este sediul companiei pentru a nu avea surprize neplăcute. O companie poate avea mai multe puncte de lucru și nu întotdeauna cel trecut în Google Maps este cel de la care știi sigur că vei lucra. De pildă, te poți trezi că jobul pus la dispoziție necesită deplasare la un sediu care este foarte departe de locuința ta sau chiar în afara orașului în care te afli, situație în care drumul zi de zi ar fi mai lung decât te așteptai.

„Este, de asemenea recomandat (n.red pentru candidați), să parcurgă drumul de acasă la serviciu la diverse ore, pentru a testa drumul și traseul cel mai convenabil și timpul petrecut în trafic, să întrebe sau să identifice infrastructura din zonă (ATM-uri, grădinițe și scoli, magazine alimentare, locuri unde se poate mânca sau altele). Angajatorii vor fi mai mult decât fericiți să răspundă acestor solicitări înainte de contractarea propriu-zisă, pentru că vor vedea un angajat responsabil care chiar vrea să lucreze acolo pe termen lung. Iar dacă o companie nu va arăta deschiderea necesară, atunci desigur, acesta devine și un mecanism de triere și selecție a angajatorilor, poate nu este locul în care să ne dorim să mergem oricum. În plus, și angajatorii au nevoie să se asigure că iau decizia corectă, ambele părți trebuie să se edifice una asupra celeilalte, deci trebuie să fim deșchiși și participativi”, a completat Sorin Faur.

Ce domenii sunt la mare căutare printre românii care vor să-și schimbe locul de muncă

Retailul rămâne nu doar cel mai mare angajator, dar și un domeniu „vedetă” din punct de vedere al atractivității pentru candidații care se află în căutarea unui nou loc de muncă, potrivit datelor de la ejobs.ro. Acesta este urmat de sectorul serviciilor și de BPO. Iată ce alte domenii mai sunt la mare căutare.

Retail Prestări Servicii Call-Center/BPO IT/Telecom Banking Turism/HoReCa Transport/Logistică Industria Alimentară Publicitate/ Marketing / PR Construcții

Reprezentanții ejobs România arată că retailul și Call-Center/BPO sunt, istoric, printre cele mai căutate domenii, în special pentru că vin cu o paletă largă de oportunități pentru candidații entry-level (adică pentru cei care au până în doi ani de experiență pe piața muncii).

