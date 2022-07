Mulți elevi care termină clasa a XII-a vor să studieze la o facultate din străinătate, în mare parte și pentru că vor să se mute din România. Nu toți provin, însă, din familii înstărite, iar dorința de a studia la o universitate peste hotare ar face o gaură imensă în bugetul părinților. Cele mai frustrante cazuri sunt cele în care un copil este acceptat la o facultate de peste hotare, se mută într-o țară străină, studiază o perioadă, apoi este nevoit să se întoarcă în România pentru că realizează că nu-și permite să suporte toți anii de studiu sau traiul de viață de acolo este mai ridicat decât credea inițial.

Absolvenții care se află în această situație pot apela la credite, cum sunt și cele de la FINS, un program de finanțare pentru studiile în străinătate.

„FINS s-a născut ca o soluție la o problemă de business pe care o întâmpinam an de an, și anume, aproape 50% dintre tinerii care erau acceptați la universități din Europa prin intermediul serviciilor noastre de consiliere (Edmundo și Universalio), nu ajungeau studenți în străinătate din motive financiare, iar în piață nu exista la acel moment o soluție viabilă pentru acești tineri abia ieșiți de pe băncile școlii care nu aveau venituri, un job stabil sau proprietăți”, a declarat Alexandru Ghiță, fondator FINS, instituție financiară nebancară ce oferă credite pentru studii, într-un interviu acordat wall-street.ro.

Cum funcționează creditele pentru elevii care vor să studieze la o facultate din străinătate. Ce acoperă creditul

Pentru mulți absolvenți de liceu, visul de a studia în străinătate nu poate fi susținut de părinți din cauza taxelor ridicate de școlarizare, mai ales în Olanda, Marea Britanie, Germania sau Belgia. Cei care plănuiesc să plece la studii începând cu septembrie 2022 pot obține până la 25.000 de euro pentru a urma programe de Licență sau de Masterat în Europa, inclusiv în Marea Britanie și Elveția.

Creditele FINS nu acoperă doar taxele de școlarizare, ci și chiria, mâncarea, transportul, cheltuielile personale, materialele didactice, echipamentele tehnologice, asigurarea medicală, excursiile educaționale, biletele de avion și multe altele. În funcție de aceste nevoi financiare și de costurile estimate, viitorii studenți pot accesa între 5.000 și 25.000 de euro pentru toată perioada lor de studii, indiferent dacă aleg un program de licență sau de master, la o facultate dintr-un stat UE.

Înainte de începerea studiilor, viitorii studenți trebuie să-și realizeze un buget cu toate cheltuielile estimative pe care cred ei ca le vor avea pe întreaga perioadă a studiilor. În acest sens, pot beneficia de consiliere financiară gratuită din partea unui consilier FINS. Dacă studentul este aprobat pentru credit, FINS se angajează să îi vireze studentului exact sumele de care are nevoie lunar, așa cum sunt ele cuprinse în buget, pentru a-și desfășura studiile fără griji.

Important de precizat este că studenții nu au nevoie de un istoric de angajare sau de venituri și nici familiile lor nu sunt nevoite să garanteze cu anumite proprietăți imobiliare sau alte bunuri pentru a putea fi accesat împrumutul. De asemenea, pentru destinațiile de studiu din Uniunea Europeană, absolvenții de liceu pot accesa doar ei respectivul credit, fără a fi nevoie de un codebitor. Linia de finanțare este fost realizată cu sprijinul UE, ca urmare a acordului de garantare semnat prin intermediul Fondului European de Investiții.



Cum și când se face rambursarea creditului

Studenții care aleg să studieze în străinătate și sunt eligibili să primească un credit de la cei de la FINS vor ajunge să returneze banii luați abia după terminarea studiilor, un program similar cu cele oferite de alte țări, deși acelea acoperă, în general, doar costurile cu taxele de școlarizare. Studenții vor începe să plătească din credit abia după ce termină facultate și după ce își găsesc un loc de muncă. Însă, pe perioada studiilor, tinerii vor trebui să plătească un comision lunar de administrare de 15 euro și dobânda calculată la suma utilizată din credit până la acel moment.



Prin urmare, dacă luăm exemplul unui student care va începe studiile de licență în octombrie 2022, la un program de licență de trei ani, pentru care a solicitat un credit de 6.000 de euro, acesta va rambursa o sumă de 13.114 de euro, cu o dobândă anuală efectivă de 17,03%.

Pentru a returna creditul obținut pentru un program de licență, studentul va avea la dispoziție zece ani pentru a rambursa banii, în timp ce pentru un program de master, perioada este de cinci ani. Până în prezent peste 300 de tineri din toată țara și câteva zeci din alte țări ale Uniunii Europene au aplicat pentru unul din aceste credite.

„Numai generația 2021 de studenți care și-a început studiile în perioada septembrie 2021 - ianuarie 2022 beneficiază de finanțare FINS în valoare de peste 1.500.000 euro”, a precizat Alexandru Ghiță.



Top destinații de studiu în 2022

Dacă până în 2019 peste 50% din tinerii români se îndreptau spre Marea Britanie, după Brexit, Olanda a devenit destinația preferată, urmată de Germania, Belgia, Irlanda, Italia sau Suedia.

„Contextele socio-politice diverse și pline de provocări pe care le trăim nu au afectat apetitul tinerilor din România pentru studii în străinătate însă cu siguranță au afectat migrația la nivel de destinații (...) Vedem an de an cum studenții se orientează spre destinații pe care nu le luau deloc în considerare acum câțiva ani. Din fericire, programele de limba engleză oferite de universitățile din străinătate se înmulțesc de la an la an și astfel oferta educațională crește semnificativ. Totodată, țările spre care se îndreaptă studenții români sunt cele care au universități în top 100 mondial iar astfel calitatea educației oferite este una net superioară”, a explicat fondatorul FINS.





