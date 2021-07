Claudiu Năsui: Deși muncesc mult, românii rămân săraci pentru că plătesc pensiile speciale și sinecurile

Claudiu Năsui aduce din nou în discuție taxarea ridicată a veniturilor pe care le înregistrează românii, menționând că ”desi muncesc mult, românii rămân săraci doar ca să acopere cheltuielile cu salariile tot mai mari ale sinecurilor, pensiilor speciale, schemelor de mers la târguri sau altor robinete de bani publici instalate în ultimii 30 de ani”.

”Din fiecare 100 lei câștigați de un român, statul ia aproape jumătate. Povara fiscală pentru un salariat român obișnuit este și anul acesta sufocantă. 46.32% din salariu, adică aproape jumătate din veniturile noastre, se duc în taxe și impozite. Dacă punem la socoteală restul taxelor și accizelor plătite de români, trecem clar peste jumătate”, precizează Claudiu Năsui.

El punctează faptul că, în fiecare an, românul obișnuit muncește 170 de zile doar ca să își plătească dările la stat, lucru care face ca, practic, jumătate din ziua de muncă a românilor să fie petrecută doar în slujba statului și abia apoi pentru propriile familii.

”Mai grav, cheltuielile publice susținute din taxele astea cresc neîncetat an de an. Deși muncesc mult, românii rămân săraci doar ca să acopere cheltuielile cu salariile tot mai mari ale sinecurilor, pensiilor speciale, schemelor de mers la târguri sau altor robinete de bani publici instalate în ultimii 30 de ani. La ministerul economiei am început deja să închidem aceste robinete. Dar închiderea acestor robinete nu înseamnă că România nu rămâne campioană la taxele mari pe salarii, și mai ales pe salariile mici. România taxează cel mai mult sărăcia și îi ține tocmai pe cei care au cea mai mare nevoie de susținere într-o situație precară prin politica sa fiscală.”, adaugă Năsui,

El aduce aminte că programul actualului guvern cuprinde și soluția liberală la rezolvarea sărăciei în muncă cauzată de această povară fiscală: Zero Taxe pe salariul minim, adică scutirea echivalentului salariului minim – primii 2.300 de lei – de taxe.



”Este o politică aplicată și în țările pe care România le ia drept reper de dezvoltare”, spune Năsui.

