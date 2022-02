”Aici sau la pachet?”, ajunge și în metaverse: McDonald's vrea să-și deschidă restaurant virtual

Prin eforturile companiei de a-și înregistra marca cu scopul de a deschide restaurante virtuale, McDonald's se alătură altor jucători din diverse industrii care pompează bani în metaverse.



Lanțul de fast-food a înregistrat 10 aplicații pentru marca sa la US Patent and Trademark Office pe 4 februarie, atât pentru McDonald's cât și pentru McCafe, una dintre ele fiind destinată mâncării și băuturilor virtuale, incusiv NFT-uri, conform Insider.com.



Alte aplicații de înregistrare a mărcii au fost destinate operării unui restaurant virtual ce poate face livrări la domiciliu, dar și pentru organizarea de evenimente sub sigla McDonald's și McCafe.

Un avocat specializat în domeniul înregistrării mărcilor a explicat pe Twitter că demersurile companiei sunt făcute pentru a proteja ideea de restaurant McDonald's în metaverse care să vindă atât mâncare în mediul virtual cât și în realitate.

McDonald's is headed to the metaverse.



The company has filed 10 (TEN!) trademark applications indicating it plans to offer "a virtual restaurant featuring actual and virtual goods" and "operating a virtual restaurant featuring home delivery."#Mcdonalds #Metaverse pic.twitter.com/J9pK7EK9nl— Josh Gerben (@JoshGerben) February 9, 2022