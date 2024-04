Dezbaterea privind prețurile unei mese în oraș continuă, fondatorul TED's Coffee făcând recent acuzații conform cărora creșterile de prețuri pe acest tip de servicii vor lovi industria ca un bumerang. La această poziție se raliază, într-o oarecare măsură, Radu Savopol, care spune însă că, deși uneori la noi poate fi mai scump chiar decât în vest, se întâmplă totuși și invers.

"Depinde unde te duci. De exemplu, am fost la un restaurant în afara Bucureștiului, pe malul unui lac și mi s-a părut foarte ieftin. Depinde și ce faci, ce servicii ai, ce calitate, ce produse cumperi. Și în lanțul nostru de cafenele încă poți să-ți cumperi o cafea cu un euro, lucru pe care îl găsești și în Italia", a explicat fondatorul 5 to go pentru wall-street.ro.

Pe de altă parte, acesta admite că, într-adevăr, prețurile la mâncare au crescut, fiind comparative cu cele din Franța, Italia sau Spania. Ba chiar, continuă acesta, uneori e mai scump la noi decât la ei, "dar și invers".

Cu alte cuvinte, explică Radu Savopol, cine face această comparație trebuie să fie atent și la forța de muncă, din moment ce nici în România un bucătar bun nu mai poate fi ținut cu 1000 de euro, ci poate fi plătit cu 2500-3000 de euro, uneori și mai mult.

De asemenea, mai adaugă antreprenorul, chiriile, de multe ori, sunt mai mari la noi decât în străinătate, dând exemplul concret al 5 to go, care a găsit în străinătate, având în vedere că nu are business-uri numai în România, chirii mai mici decât la noi în țară.

Totodată, acesta adaugă faptul că clientul final își găsește totuși locul unde se simte confortabil, iar dacă acesta nu-și permite să meargă să mănânce la un restaurant premium, poate, în schimb, să meargă la cârciuma din cartier.

Radu Savopol s-a referit de asemenea și la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.7/2023 privind calitatea apei destinată consumului uman, conform căruia restaurantele ar putea fi obligate să ofere apă ”de la robinet” clienților care cer acest lucru.

"Am citit și noi proiectul de lege, care am înțeles că a trecut de Camera Deputaților, dar mai degrabă sugerează, nu este obligatoriu. La nivelul la care este prezentată legea, mai degrabă sugerează. Cred că în România oaspetele preferă produsul ambalat, pentru că venim din urmă ce ceva traume și știm foarte bine calitatea apei".

Fondatorul 5 to go concluzionează spunând că este convins că un astfel de proiect se poate face, din moment ce există deja locații care au filtre la apa curentă și oferă un pahar mic de apă clienților care își cumpără o cafea.

Sursa foto: Shutterstock / Jose Calsina

