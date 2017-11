Trendul tehnologiilor smart incluse in birouri incepe sa capete contur si in Romania, dezvoltatorii de birouri fiind tot preocupati de aceste inovatii. “Un exemplu de cladire smart din Europa este cladirea The Edge, din Amsterdam, care este privita ca un website de creatorii ei. Practic, prin tehnologiile folosite, monitorizeaza care parti din cladire sunt intens folosite, se adapteaza inteligent ca si consum in aceste zone sau invata comportamente si se adapteaza. Astfel, daca ai o intalnire la ora 11, vei fi notificat unde ai intalnirea, ce sala a fost rezervata, cu cine te intalnesti”, a explicat George Didoiu, director asociat departamentul birouri in Colliers International, in cadrul conferintei Smart Future.

Conferinta Smart Future este organizata de wall-street.ro, in parteneriat cu Telekom, Microsoft, Colliers International, Perceptum, Digital Citizens Romania, Fibaro si IQOS.

In acest moment, in Romania nu exista astfel de inovatii utilizate in cladirile de birouri in Romania, dar dezvoltatorii le iau in considerare, astfel ca proiectele livrate in anii urmatori vor avea, cu siguranta, tehnologii smart. Astfel, prima cladire din Romania ce va avea receptie virtuala sau parcare inteligenta este proiectul Equilibrum, dezvoltat de Skanska, conform unor surse din piata.

Parcarea inteligenta va presupune memorarea numarului masinii si facilitarea accesului, fara sa mai fie nevoie de folosirea cardurilor de parcare. Receptia virtuala va elimina procesul actual de inregistrare in cladiri, cu buletin si o serie de date de identitate. Practic, prin scanarea unui QR Code vei putea fi inregistrat, vei afla unde ai intalnirea, ti se va chema liftul.

Skanska, unul dintre cei mai mari investitori si dezvoltatori imobiliari din Romania, a demarat in iulie constructia primei faze a proiectului de birouri Equilibrium, situat in partea de nord a Bucurestiului, in zona Barbu Vacarescu – Floreasca, o investitie ce va depasi 37 de milioane de euro.

Prima cladire va avea o suprafata inchiriabila de 20.800 mp GLA (suprafata inchiriabila – n.red) si va fi finalizata in cel de-al doilea trimestru din 2019, fiind parte dintr-un complex de doua cladiri cu o suprafata totala inchiriabila de 40.700 mp GLA.

Bugete de milioane de euro pentru birourile companiilor din IT

Boom-ul domeniului IT si BPO din Romania a dus cresterea importantei biroului in pachetul de atragere sau retentie a angajatilor din domeniu, in contextul in care salariile sunt comparabile cu cele din tarile dezvoltate, a mai spus George Didoiu.

“Amenajarea unui birou clasic poate ajunge la 250 – 300 euro / mp, cu tot cu mobilier. In IT sunt companii care investesc chiar si 2.000 de euro/mp, pentru a fideliza personalul si a atrage oameni buni. Salariile au ajuns deja la niveluri comparabile cu cele din vest iar companiile fac mari eforturi de atragere si retentie de talente”, a explicat reprezentantul Colliers.

Aceste provocari ale angajatorilor se suprapun cu tendul inovatiei, intervine digitalizarea, facilitatile pentru programe de training, solutii de IoT si, bineinteles, partea de rasfat. La acest capitol, George Didoiu a dat exemplul unui client Colliers din Iasi care a investit 50.000 de euro intr-un tobogan de interior care sa lege etajele, pentru ca angajatii sa nu mai fie nevoiti sa coboare pe scari.