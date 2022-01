Cum trebuie să-ți construiești bugetul de achiziție al unei locuințe

Achiziția unei locuințe nu înseamnă doar prețul pe care-l vom plăti pentru locuința pe care ne-o dorim, iar în calculul unei astfel de investiții fiecare dintre noi ar trebui să se pregătească cu cel puțin încă 10% pentru cheltuieli adiționale.

Pentru a nu avea surprize neplăcute atunci când vreți să achiziționați o locuință am stat de vorbă cu Anca Bidian, CEO KIWI Finance, și Răzvan Voicu, General Manager Storia.ro & OLX Imobiliare, pentru a le oferi celor care vor să-și cumpere o casă sau un apartament câteva sfaturi în construirea bugetului.

Potrivit celor doi specialiști, pentru că sunt și alte costuri la care trebuie să fim atenți în afara prețului pe care-l vom achita pentru o locuință, bugetul trebuie gândit în așa fel încât să luăm în calcul și costurile care apar înainte de achiziție, dar și cele care ar putea apărea după.

„Prețul achiziției nu este singurul cost pe care îl ai în momentul în care vrei să îți achiziționezi un apartament. Sunt și alte costuri care vin odată cu acest proces de cumpărare. Și aici pot da exemplul comisioanelor notarilor, mă refer la TVA-ul pe care ar trebui să plătești, dacă îți cumperi un apartament nou, și așa mai departe. Costuri de renovare, materiale, designer”, ne-a spus Răzvan Voicu.

Anca Bidian ne-a sfătuit să fim prevăzători și să ne așteptăm și la cheltuielile neprevăzute ce ar putea apărea ulterior.

„Atunci când te duci să îți cumperi casa, ar trebui să iei în calcul cel puțin 10% bani de rezervă pentru costurile adiționale, care apar și dacă îți cumperi o casă pe credit și dacă îți iei casa cu banii jos, și cu care trebuie să fii pregătit.

În același timp, recomandarea mea este să nu te duci până la ultimul leu să ți-l cheltui, că s-ar putea să te muți azi, te bucuri, și în prima lună ai o inundație în casă și tu nu ai bani pentru reparații. Deci, e bine să ai această rezervă”, ne-a explicat CEO-ul KIWI Finance.

Bugetul gândit inițial este adesea depășit de realitate

General Managerul de la Storia.ro ne-a spus că, din cauza faptului că sunt multe cheltuieli suplimentare, există riscul ca planul gândit inițial să fie dat peste cap. Acest lucru ar putea să afecteze bugetul personal sau al familiei pe termen scurt, punând presiune pe cheltuieli, condiții în care, inclusiv cei care au bani să plătească cu banii proprii achiziția unei locuințe, ar trebui măcar să analizeze și varianta accesării unui credit.

Recomandarea lui Răzvan Voicu, inclusiv pentru oamenii care au suma integrală de plătit pentru un apartament, este să considere și varianta de a lua legătura cu un broker de credite, cum ar fi cei de la KIWI Finance, pentru a analiza și varianta creditării. Iar dacă vorbim de creditare și acolo, sunt anumite costuri la care trebuie să fii atent, cum ar fi comisionul de analiză al dosarului și multe altele.

„Pot să vă dau exemplul meu personal, pentru că eu sunt una dintre persoanele care voia să plece la drum cu suma integrală, dar până la urmă am ajuns să fac un credit. Motivele sunt varii și depind de la persoană la persoană. Dar în cazul meu condițiile de creditare și analiza de profitabilitate pe care mi-am făcut-o și raza mea de investiții mi-au dat mult mai bine cu creditul pe care l-am făcut. Cu siguranță, brokerul te va putea ajuta să iei decizia potrivită.

Iar aici, pe lângă acestea, nu vorbim doar de cost monetar, mai este și costul de timp. Faptul că am reușit să îmi iau un credit cu un broker de la KIWI Finance m-a ajutat să economisesc nu doar bani, ci și timp. Cred că, dacă ar fi să însumez orele petrecute, și aici mă refer de la decizia de a lua un credit și până la a vedea banii virați în cont, cred că nu sunt mai mult de patru ore adunate cu tot cu drumurile la bancă”, ne-a mai spus Răzvan Voicu.

Nu lăsați orgoliul să vă influențeze bugetul

Achiziția unei locuințe are o componentă emoțională. Pe lângă motivele care țin de noi și care ne-ar putea îndruma către o achiziție riscantă din punct de vedere financiar, pentru că ne dorim o casă sau un apartament într-un oraș sau într-o zonă anume, ori un anumit tip de proprietate, mai sunt și factorii externi, adică rudele, prietenii, colegii de la muncă și așa mai departe, care ne-ar putea alimenta vanitatea, dorința de impresiona cu noua locuință.

Deși orgoliu nostru va crește, bugetul personal sau al familiei ar putea avea de suferit.

„Ce-i mai important în achiziția unei locuințe este să îmi iau ce am eu nevoie. Nu ce spun colegii, nu ce am văzut că a luat vecinul sau nu ce găsesc neapărat ieftin. Că s-ar putea să fie ieftin, dar să nu-mi folosească mie”, ne-a mai explicat Anca Bidian.

Răzvan Voicu ne-a dat exemplul său personal, fiind trecut recent prin procesul de achiziție al unui apartament în București.

„În momentul în care am plecat la drum, am gândit o anumită sumă și credeam că pot să mă mut în buricul târgului, într-un apartament nou și așa mai departe. Era mult peste bugetul pe care mi l-aș fi permis și, până la urmă, am luat decizia de a mă duce într-o zonă pe care mi-o permiteam, astfel încât să nu trebuiască să muncesc pentru acel apartament, ci să mă bucur de el.

Același lucru l-aș recomanda și tuturor celor care își caută o casă, să încerce să își dea seama care sunt zonele care se potrivesc cu bugetele pe care le au”, ne-a povestit reprezentantul Storia.ro.

Cei de la Storia.ro le oferă utilizatorilor care caută locuințe pe platformele lor o funcționalitate care vă poate ajuta. Pe pagina de anunț, puteți găsi un indice al prețului mediu pe metru pătrat, în zona pe care o căutați. În felul ăsta, vă poate ajuta să aveți siguranța că nu plătiți mai mult sau chiar să recunoașteți o oportunitate bună, pentru o proprietate cu un preț mult mai mic decât prețul mediu din zonă.

Ce fac dacă locuința pe care am ales-o este puțin mai scumpă decât îmi permit?

Nu este exclusă și varianta de a ne „atașa” de ideea de a cumpăra un apartament sau o casă anume, care ne-a plăcut foarte mult, dar care nu se încadrează în bugetul nostru, fiind cu puțin peste ce ne-am planificat inițial.

„Odată ce ai epuizat toate variantele și tot îți place acel apartament, care este cu puțin peste bugetul tău disponibil, revin asupra recomandării de a apela la un broker de credite. Cu siguranță, colegii de la KIWI Finance vă pot ajuta să obțineți acea sumă extra ce vă va permite să vă duceți chiar mai mult în prețul proprietății”, ne-a mai explicat Răzvan Voicu.

Sfatul CEO-ului de la KIWI Finance este să căutăm toate acele cheltuieli de care ne putem debarasa, astfel încât visul de a ne cumpăra locuința mult dorită să devină realitate și să nu se transforme într-un coșmar.

„În cazul în care găsesc o casă peste bugetul pe care mi l-am fixat, dar pe care mi-o doresc foarte tare, atunci, mă uit și la cheltuieli. Poate există varianta de a renunța la altceva care nu e atât de important, cum ar fi să am nu știu ce mașină, de exemplu”, ne-a mai spus Anca Bidian.

Cu alte cuvinte, dacă nu poți să le ai pe toate atunci când îți dorești ceva cu foarte mare ardoare, trebuie să fii pregătit să renunți la altele.

