Dezvoltator imobiliar: Nicușor Dan are soluția de debloca dezvoltarea orașului, nu trebuie să aștepte aprobarea PUG

Dezvoltatorii imobiliari se plâng că opoziția pusă de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, blochează dezvoltarea imobiliară în oraș, iar principala soluție pe care edilul o așteaptă este aprobarea unui nou Plan Urbanistic General (PUG), din moment de PUZ-urile au fost invalidate.

Viceprimarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, declara în cadrul conferinței reConstruct Forum, organizate de wall-street.ro, că aprobarea noului PUG este improbabilă în mandatul actual al lui Nicușor Dan.

Proiectul de revizuire a PUG-ului a fost scos în dezbatere publică, iar primarul promitea inițial că noul proiect ar trebui să fie gata la finele acestui an. Intrarea lui în vigoare, este însă o altă problemă, iar eliberarea autorizațiilor după noile reguli va necesita și ea timp suplimentar.

Dezvoltatorul imobiliar belgian Speedwell, care are în București în dezvoltare un proiect imobiliar, evaluat inițial la cel puțin jumătate de miliard de euro, este de părere că primarul are la îndemână o soluție pentru a debloca dezvoltarea orașului, fără să aștepte intrarea în vigoare a noului PUG.

Speedwell vrea să dezvolte în București complexul CityZen, un proiect de regenerare urbană care cuprinde și o parte din fosta platformă industrială Griro, evaluat inițial la 500 de milioane de euro. În prezent, din cauza întârzierilor, a creșterii costurilor de construcție și a faptului că este un proiect care avea un plan de dezvoltare ce se întindea pe 15 ani, Didier Baclaen, CEO-ul și cofondatorul companiei belgiene, estimează că valoarea totală a investițiilor s-ar putea ridica la 700-800 de milioane de euro.

În acest moment, dezvoltarea proiectului CityZen este afectată de suspendarea PUZ-urilor de sector, de faptul că Bucureștiul încă nu are un PUG aprobat, iar întârzierile au ajuns deja la un an și jumătate față de planul inițial.

„În principiu, dezvoltarea imobiliară este un proces pe care se întinde pe mai mulți ani. Pentru CityZen aveam un plan care se întindea undeva la 15 ani, care s-ar putea transforma acum în 17 ani. Nu este un dezastru pentru noi. Îi vom supraviețui lui Nicușor Dan, dar ceea ce se întâmplă este rușinos. Înțelegem problemele și opinia proastă vizavi de industrie, dar nu poți să-i bagi toți dezvoltatorii în aceeași oală și să spui că toți sunt răi”, a declarat, pentru wall-street.ro, Didier Balcaen.

În ceea ce privește aprobarea unui nou PUG și implementarea lui, astfel încât să se poate relua dezvoltarea în interiorul orașului, problema ar putea să nu fie rezolvată în mai puțin doi ani, și chiar și acest termen s-ar putea să fie unul optimist.

„Ținând cont că precedentul PUG a avut nevoie de 20 de ani, sunt destul de sigur că nu va dura doar doi ani să avem un nou PUG finalizat și aprobat pentru București”, a mai spus Didier Balcaen.

Nicușor Dan are o soluție la îndemână pentru a debloca situația

CEO-ul Speedwell ne spune că nu trebuie să așteptăm ca un nou PUG să fie validat și aprobat, ca dezvoltarea să fie reluată în București, chiar și în termenii doriți de primarul Capitalei.

„Nicușor Dan a alcătuit o echipă de oameni profesioniști, în care a spus că are încredere. Îmi aduc aminte când am fost invitați prima oară să discutăm cu el. Atunci se plângea că nu avea personal suficient, dar acum are o echipă întreagă pe care nu o lasă să-și facă treaba. Ar trebui, să-i lase pe acești specialiști să se uite la fiecare proiect în parte și să aprobe proiectele care aduc un plus de valoarea zonelor în care sunt construite”, ne-a explicat fondatorul dezvoltatorului belgian.

Potrivit acestuia, degeaba sunt analizate proiectele depuse de către comisia tehnică, dacă documentele ajung pe masa lui Nicușor Dan și rămân acolo nesemnate.

„Nicușor Dan ignoră sfaturile propriilor oameni, care sunt nevoiți să aștepte o schimbare. Încă încerc și eu să înțeleg care este raționamentul din spatele gândirii lui. Dacă ai o echipă în care ai încredere, trebuie să o lași să-și facă treaba”, a mai spus dezvoltatorul belgian.

În ceea ce privește proiectul de pe platforma Griro, Didier Balcaen susține că CityZen este gândit pentru a reduce traficul de mașini și pentru a oferi suficient spațiu verde.

„Proiectul nostru a fost analizat și verificat de comisia tehnică pe care a creat-o însuși Nicușor Dan și chiar am fost lăudați pentru faptul că propunerea noastră a întrunit toate criteriile impuse de ei. Acest lucru s-a întâmplat acum un an și jumătate. De atunci, nu s-a mai întâmplat nimic. Suntem prinși în acest blocaj general care nu este benefic pentru nimeni. Un blocaj care este creat de faptul că suntem puși în aceeași categorie cu alți dezvoltatori”, a afirmat Didier Balcaen.

Reprezentantul dezvoltatorului imobiliar spune că CityZen este un proiect așa cum îl vrea Nicușor Dan și, totuși, nu a primit aprobările de care are nevoie.

„Dacă vrea, îi acordăm lui meritul pentru felul în care are arată proiectul acum, deoarece întrunește criteriile impuse de el. Am adus o echipă de specialiști care să gândească proiectul așa cum vor autoritățile. Are spații deschise, traficul de mașini în complex nu va fi permis. Așa că nu înțelegem de ce se opune acestui proiect. Cu atât mai mult cu cât locul acela nu aduce niciun beneficiu nimănui”, a mai spus CEO-ul Speedwell.

Dezvoltarea putea continua în așteptarea unui nou PUG

Potrivit CEO-ului Speedwell, schimbările la nivelul legislației urbanistice puteau avea loc fără blocarea dezvoltării în oraș.

„Gândiți-vă ce înseamnă ca într-o fabrică să se oprească toată activitatea pentru că trebuie schimbate echipamentele. Nu poți trimite trei ani toată lumea acasă, trebuie să fie un proces pe care să-l implementezi fără să închizi toată fabrica. Blocajul actual nu este benefic nici pentru bucureșteni, care caută locuri să se mute, iar oferta este tot mai mică. În acest fel, nu faci altceva decât să ajuți la scumpirea locuințelor, pentru că oferta va fi mult mai mică decât cererea”, a explicat Balcaen.

Totodată, acesta nu este de acord cu pretențiile lui Nicușor Dan în ceea ce privește suprafața alocată pentru construcții.

„Dacă ar fi să ne luăm după ce își dorește domnul Nicușor Dan, ar însemna ca pe fiecare teren să existe o suprafață de 70-80% de spații verzi. Or, nu cumpără nimeni un teren ca să poată construi doar pe 20% din suprafață. Nu are sens din punct de vedere investițional. Nu trebuie să fii un expert să-ți dai seama că cifrele nu funcționează”, a mai spus Didier Balcaen.

O altă problemă legată de prevederile legale în ceea ce privește urbanismul și dezvoltarea este cea legată de locurile de parcare. CEO-ul Speedwell consideră că Bucureștiul trebuie să urmeze modelul altor orașe importante din Europa, care au avut sau au probleme cu traficul.

Potrivit lui, soluția nu stă în construcția mai mult locuri de parcare, ci limitarea lor, deoarece, în opinia sa, lipsa locurilor de parcare ar putea fi un element care să descurajeze achiziția de mașini.

„În toată Europa, în multe orașe mari, autoritățile au limitat numărul de locuri de parcare la 0,66 per apartament. În urma ultimei discuții cu un specialist din primăria Bucureștiului, aici se ia în calcul creșterea obligației dezvoltatorilor de a construi locuri de parcare de la 1 loc per apartament, la 1,5 locuri de parcare per unitate locativă. Așadar, în timp ce alte părți ale lumii se caută soluții de a ține mașinile în afara ansamblurilor rezidențiale, aici soluția pare a fi aceea de a crea mai multe spații pentru mașini”, a explicat Didier Balcaen.

Potrivit dezvoltatorului imobiliar, deși se asigură locuri în care mașinile ar putea fi parcate, asta înseamnă că pe străzile din jurul proiectului imobiliar se vor afla și mai multe mașini, iar traficul va fi și mai îngreunat.

Totodată, locurile de parcare sunt foarte scumpe în București, iar multe rămân goale, deoarece mulți dintre cei care cumpără apartamente în ansamblurile noi nu optează și pentru cumpărarea locului de parcare asigurat în complex, nici dacă au mașină.

