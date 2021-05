Arafat: Dacă Bucureștiul scade sub 3,5 este posibil să mai fie restricții de weekend de săptămâna viitoare

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat la Digi24 că este posibil ca restricțiile să se ridice în București de săptămâna viitoare dacă rata de incidență va ajunge sub 3,5.

„Dacă Bucureștiul scade sub 3,5 este posibil să nu mai avem restricții de weekend de săptămâna viitoare. În momentul în care rata a scăzut sub 3 la mia de locuitori și se menține scaderea, se menține și scenariul de sub 3 la mie”, a spus Raed Arafat.

Secretarul de stat precizează că fiecare Minister lucrează pentru a propune o serie de măsuri de relaxare, propuneri care vor fi analizate. O condiție pentru a avea mai multe relaxări este vaccinarea.

„Dacă va crește procentul celor vaccinați până de 1 iunie, se poate începe discuția introducerii unor măsuri de revenire către normalitate. Dacă ajungem la 30% populație vaccinată, deja unele măsuri pot fi luate. Când ajungem la 60% și sperăm să ajungem, se pot lua măsuri suplimentare. Cu cât crește numărul celor vaccinați putem să luam măsuri mai multe de revenire spre normalitate”, adaugă Arafat.

Raed Araft a spus că este posibil că fie aplicate anumite măsuri de relaxare la nivel de zonă, în funcție de fiecare localitate dacă are un număr de vaccinări mai mare ca în restul țării.

„Este o varaiantă. Așa cum restricții sunt zonale, inclusiv măsurile de relaxare ar putea fi zonale dacă avem localități cu mulți oameni vaccinați. Nu cred că de la 1 iunie totul va fi relaxat. Este prea puțin probabil. Se poate ca de la 1 iunie să înceapă un demers de relaxare cu condiția ca românii să mearga la vaccin”, spune Arafat.

