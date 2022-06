Cât te costă să deschizi o cofetărie L`Amande

Dacă vrei să deschizi o franciză sub brandul L`Amande, care include un laboratorul propriu și un punct de vânzare, trebuie să pornești la drum cu o investiție inițială de 70.000 de euro. Redevența lunară este de 5% din cifra de afaceri, la care se adaugă comisionul de marketing de 1%. Până la semnarea contractului propriu-zis cu brandul L`Amande, francizatul va trece printr-un proces de selecție, adică va purta o serie de discuții și consultări cu antreprenoarea Daniela Alecse asupra planului său de afaceri. După semnarea contractului, francizatul primește un manual de francizare unde e descris tot ce are nevoie la nivel de autorizație și de spațiu, a povestit fondatoarea L`Amande, într-un interviu acordat wall-street.ro.

Spațiul îl caută el și ne consultăm împreuna dacă e ok, dacă nu e ok, dacă îndeplinește condițiile de laborator cu cofetărie, dacă e ok ca valoare a chiriei. La fel este și la partea de utilaje, unde folosim, în toate francizele, același tip de cuptor pentru că vorbim de produse fără gluten, care se fac foarte greu. Ei chiar dacă primesc rețetele, e obligatoriu să fie și același cuptor astfel încât să putem implementa rețetele. Altfel s-ar putea să nu iasă. Daniela Alecse, fondator L`Amande

Franciză L`Amande: De ce echipamente ai nevoie și în cât timp îți poți recupera investiția

Locația închiriată de francizat trebuie să arate după modelul cofetăriei din București, „cofetăria mamă”, deschisă de Daniela Alecse, o antreprenoare din Bucovina care după ce a descoperit că are intoleranță la gluten a decis să-și deschidă propria afacere. În continuare, francizatul beneficiază de know-how din partea antreprenoarei, care îl consiliază cu privire la modul în care trebuie să arate laboratorul, magazinul, depozitul, vestiarul și îl ajută să-și achiziționeze echipamentele, de la frigidere, congelatoare, roboți de bucătărie și până la castroane și spatule.

După care, pe măsură ce își renovează spațiul și își cumpără tot ce trebuie, urmează partea în care trebuie să își angajeze doi specialiști: un cofetar și un patiser. Ei trebuie să vină în training la București timp de două săptămâni. Sunt învățați rețetele în primul rând, iar managerul de locație de la București îi învață tot ce ține de management pe locație. Înainte de deschidere, merg eu și cu parte din oamenii mei și pregătim deschiderea, adică tot ce ține de producție și training la fața locului. Daniela Alecse, fondator L`Amande

Orice cofetărie va funcționa, pentru început cu doi angajați, urmând ca uilterior, pe măsură ce crește producția, să se mărească și numărul de angajați.

Brandul L`Amande funcționează cu două francize deschise în regim de franciză, una la Bacău și una la Timișoara. Timpul de recuperare a investiției poate fi diferit de la un oraș la altul. Daniela Alecse estimează că în Timișoara, recuperarea investiției inițiale s-ar putea realizam în decurs de trei ani, în timp ce într-un oraș cum este Bacăul, unde puterea de cumpărare este mai redusă, francizatul poate ajunge la break-even în decurs de cinci ani. Noile locații L`Amande care se vor deschide în sistem de franciză vor fi la Cluj și Iași.

Un business cu dulciuri fără gluten nu este pentru toată lumea

O astfel de cofetărie cu laborator propriu în care să produci dulciuri fără gluten este un segment de nișă pe care să te dezvolți. Foarte important, spune Daniela Alecse, este ca fiecare „posesor” al unei francize să înțeleagă înainte de toate că oamenii care nu pot mânca produse alimentare cu gluten au nevoi speciale.

„În general, pe cei pe care i-am primit în familia extinsă L`Amande sunt oameni care înțeleg partea aceasta de intoleranță și alergii. E foarte important. Pentru cei care au avut banii și puteau să deschidă și mâine, nu am fost de acord să colaborez. Trebuie să înțelegi cumva povestea oamenilor (...) Spre exemplu la Bacău, Florin e profesor universitar, dar are o boală autoimună și este obligat să mănânce fără gluten. Deci știe de mic ce înseamnă lucrul acesta. La Timișoara, Adrian este medic alergolog și se ocupă de copii cu alergii. Ei trebuie să își dorească să facă businessul acesta în primul rând pentru oameni și nu să se îmbogățească într-un an de zile”, a mai precizat fondatoarea L`Amande.

Sursa foto: Facebook / L`Amande