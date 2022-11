Propunerea din această săptămână este franciza Deziclean, oferită de un business care a luat naștere în urmă cu mai bine de 10 ani în București și care a ajuns la o cifră de afaceri estimată la 30 de milioane lei în 2022.

Cei de la Deziclean ne-au dezvăluit că sunt în proces de expansiune la nivel național, iar extinderea prin franciză a fost strategia aleasă de companie. Are o prezență puternică în București, dar vrea să ajungă în cât mai multe regiuni ale țării.

„Avem deja o prezență considerabilă în București, așa că ne dorim să ne extindem în afara Capitalei. În perioada următoare ne dorim să deschidem măcar 3 francize”, ne-au transmis cei de la Deziclean.

Orașele vizate sunt Cluj-Napoca, Constanța, Sibiu, Timișoara și Brașov.

Cine este Deziclean și ce oferă

În București, au în portofoliul lor de clienți companii foarte mari, cum ar fi Dedeman, Ford, Honda, Kaufland, Carrefour, Mega Image, Lufthansa, Burberry, Fortuna, Colliers și multe alte companii mari.

Sunt prezenți deja în multe centre comerciale, în aeroportul din Otopeni, în multe clădiri de birouri mari, iar asta înseamnă că le deschide viitorilor francizați posibilitatea de a lucra cu partenerii locali din celelalte județe din țară, deoarece rețelele și companiile respective au mai colaborat cu brandul Deziclean și cunosc serviciile pe care le oferă.

Acesta este principalul avantaj al unei francize, că poți folosi un brand care este deja cunoscut pe piață și care are deja clienți care recunosc calitatea serviciilor și produselor oferite, fără să mai fie nevoie să-ți crești propria notorietate, să te chinui să-i convingi pe alții că poți oferi servicii de calitate.

Și pentru că am vorbit despre servicii, Deziclean oferă servicii de curățenie profesionale pentru o gamă întreagă de spații, de la clădiri de birouri, centre comerciale și industriale, până la restaurante, zone de food court și chiar pentru locuințe.

Oferă și servicii de deratizare, dezinsecție și dezinfecție. Întreținere pentru spații verzi, deszăpezire, întreținerea de pardoseli, mochete și covoare, dar și servicii de alpinism utilitar.

Are în spate furnizori de echipamente și consumabile cu experiență, cum ar fi Ecolab, Tennat sau Tork, furnizori care vor deveni disponibili și pentru cei care intră în rețeaua Deziclean prin franciză.

Ce primești în pachetul de franciză

Pe lângă dreptul de a folosi brandul și imaginea Deziclean, și know-how-ul și procedurile pe care le va transfera către francizat, în pachetul de franciză, compania va oferi training pentru personalul francizatului înainte de lansarea noului punct de lucru.

În training intră:

pregătire practică pentru personalul care se va ocupa efectiv cu prestarea serviciilor oferite de Deziclean;

training pentru personalul de vânzări;

Training pentru zona de management.

Tot în pachetul de franciză, Deziclean va oferi francizatului posibilitatea de a cumpăra echipamentele și soluțiile necesare de la furnizorii săi direcți, la prețuri preferențiale. Cu alte cuvinte, prețuri mai mici decât dacă s-ar adresa acelor furnizori în mod independent.

Asistența operațională va fi oferită gratuit de Deziclean în primul an, iar dezvoltarea de servicii noi va fi suportată tot de către companie.

În ceea ce privește negocierea condițiilor cu furnizorii, acestea vor fi derulate de Deziclean. Așadar, dacă nu aveți experiență în zona aceasta, cei de la Deziclean vă ajută și în această direcție.

Un avantaj al celor care se înscriu primii în programul de franciză al Deziclean este acela că vor avea posibilitatea de a se extinde chiar ei în județele limitrofe, dacă doresc să o facă, primind exclusivitate teritorială asupra județelor către care francizatul și-a exprimat anticipat dorința de a se extinde, astfel încât un alt francizat să nu intre pe „teritoriul” lui.

De menționat, însă, că extinderea în exclusivitate cu alte puncte de lucru în alte județe va putea fi posibilă prin achitarea a 50% din taxa de francizare.

(sursa foto: Deziclean)

Cât costă franciza Deziclean și care este bugetul de investiții inițial

Pentru că am ajuns să vorbim despre taxa de francizare, prețul stabilit pentru pachetul de franciză este de 14.500 de euro.

Pe lângă taxa de francizare, în bugetul inițial de investiție pentru deschiderea unei francize Deziclean, intră și alte costuri adiționale. Aici intră costurile de recrutare, cele de înființare a societății comerciale, unele costuri care țin de training, Deziclean neacoperind absolut toate costurile cu cazarea și transportul viitorilor angajați ai francizatului, marketing, promovare, garanția echipamentelor furnizate de Deziclean și chiar bugetul organizării unui eveniment de lansare.

În total, Deziclean recomandă un buget total, care să includă toate costurile de 39.000 de euro.

Mai departe, francizatul trebuie să aibă în vedere redevența anuală, de 5% din cifra de afaceri, o contribuție lunară de marketing și promovare națională de 100 de euro lunar și încă 100 de euro pentru bugetul de marketing local.

Asistența tehnică este oferită gratuit de Deziclean în primul an, iar din al doilea an francizatul va trebui să plătească pentru suportul tehnic, dar putem presupune că, după un an, francizatul va învăța să se descurce singur cu cele mai multe dintre problemele tehnice, așa că s-ar putea să nu aibă nevoie de sprijin din partea partenerilor de la București foarte des.

Reprezentanții Deziclean spun că politica de preț pentru serviciile furnizate va fi una stabilită în acord cu recomandările companiei, dar francizatul are libertatea de a propune propriile liste de prețuri, din moment ce legislația în vigoare le oferă libertatea totală în a stabili propriile prețuri.

Cei de la Deziclean ne spun că un astfel de business poate decola rapid dacă ai din start experiență în domeniu și cunoști piața locală. Dacă ai experiență în vânzarea de servicii, ai un avantaj în plus pentru a reduce perioada de recuperare a investiției.

Sursa foto: Deziclean