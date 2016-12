Pana in momentul acesta, modelul concept nu intra in planurile de productie ale celor de la Lamborghini, dar seful departamentului de cercetare si dezvoltare al companiei, Maurizio Reggiani a dezvaluit recent ca specialistii lor lucreaza intens la primul plug-in hibrid al companiei.

Zvonurile acestea au exista inca de acum un an, cand Reggiani a declarat ca „noul Urus va avea un compartiment de bagaje mai mare decat Huracan sau Aventador, asa ca va exista spatiu suficient pentru a instala baterii”. Pentru a confirma inca o data aceste zvonuri, cei de la Lambirghini ne-au mai furnizat acum niste detalii in plus.

Citeste articolul integral pe Cars.ro.

Sursa foto: Cars.ro