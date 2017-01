BMW anunta versiunea facelift pentru modelul Seria 4, care poate fi comandata din luna martie. Are faruri LED, doua culori noi si o suspensie revizuita.

BMW Seria 4 facelift dispune de trei motoare pe benzina (BMW 420i, BMW 430i si BMW 440i) si trei versiuni diesel (BMW 420d, BMW 430d, BMW 435d xDrive). Nivelul puterii variantelor de model BMW Seria 4 echipate cu motoare pe benzina variaza intre 184 CP pentru BMW 420i si 326 CP pentru BMW 440i. In acelasi timp, cand vorbim de portofoliul diesel, spectrul puterii se extinde de la 190 CP la BMW 420d pana la 313 CP pentru BMW 435d xDrive.

BMW Seria 4 Gran Coupe este disponibil cu inca o varianta diesel - BMW 418d cu o putere maxima de 150 CP.

In ceea ce priveste designul exterior, farurile LED adaptive, in standard, inlocuiesc actualele unitati cu xenon de care dispune modelul. Iar toate modelele din gama sunt echipate in standard cu proiectoare LED de ceata fata si stopuri LED.

Doua culori noi - Snapper Rocks Blue si Sunset Orange - sunt disponibile exclusiv pentru noile modele BMW Seria 4, iar pentru fiecare linie de echipament - Advantage, Sportline, Luxury Line si M Sport - exista cate un design pentru jante, specific modelului. Gama larga de optiuni suplimentare de echipamente ofera posibilitati extinse de personalizare a automobilului in functie de preferintele personale.

Noile BMW Seria 4 Coupe BMW Seria 4 Gran Coupe dispun acum de o setare mai rigida a suspensiei. Atat dinamica laterala, cat si cea longitudinala au fost imbunatatite. Acest lucru este valabil nu numai pentru suspensia standard, ci si pentru suspensia M Sport si cea adaptiva. Toate modelele BMW Seria 4 noi se bucura acum de si mai multa stabilitate in linie dreapta si de o directie cu reactie mai buna. Anvelopele de inalta performanta sunt disponibile ca optiune din fabrica pentru toate modelele incepand cu BMW 430d si BMW 430i.

Disponibil optional, sistemul de navigatie Professional pentru noul BMW Seria 4 dispune acum de o interfata cu panouri mari de control, care este si mai usor de utilizat. Panourile de control pot fi aranjate in functie de preferinte si afiseaza o versiune actualizata continuu a continutului legat de meniu, ceea ce face ca operarea sa fie si mai intuitiva pentru utilizatori.

Optional, BMW Seria 4 poate fi echipat cu ecran de bord complet digital - Multifunctional Instrument Display, ceea ce ofera conducatorului posibilitatea de alegere a diferitelor optiuni de vizualizare pentru toate afisarile, in functie de modul de experienta a condusului selectat.