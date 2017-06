Twingo este pentru ”soferitele active care trebuie sa circule prin oras, dar care sunt atente si la moda si look”, se arata intr-un comunicat al Renault, citat de News.ro.

Pentru sustinatorii drepturilor femeilor, strategia de marketing a Renuault este sexista, iar felul in care a fost promovata nu a ajutat.

Intr-o reclama a Renault, o femeie striga ”au” cand observa o zgarietura pe masina sa Twingo parcata intre doua vehicule. Apoi ea isi vopseste o unghie in albastru, inainte de a masca cu aceeasi pensula zgarietura de pe masina.

”Asta reduce femeile la preocuparea lor pentru frumusete si incapacitatea lor de a sofa. Acest sexism insinuant, ordinar, zilnicm puen bazele pentru ce este mai rau, pentru ca reclamele limiteaza femeile la un rol preconceput”, a afirmat sefa asociatiei feministe Chiennes de Garde, Marie-Noelle Bas.

Un purtator de cuvant al Renault a criticat perceptia ca reclama si oja scoasa la vanzare sunt sexiste.

Masinile Twingo tintesc femeile care prefera personalizarea masinilor lor, a spus purtatorul de cuvant, notand ca reclama nu arata o femeie care nu stie sa parcheze.

Oja Twingo este produsa de startup-ul de cosmetice Ink and Out, din Paris, proprietarul brandului De Blangy. Oja este disponibila incepand de luni in service-urile Renault si pe site-ul companiei, la pretul de 8,9 euro, in culorile albastru, rosu, negru si galben. Oja este la vanzare pentru o perioada scurta, a spus purtatorul de cuvant.

Directorul general al For Ink and Out Chief, Benjamin De Blanzy, a apreciat ca aceasta controversa este atat amuzanta cat si destul de legitima.

”Este amuzant pentru ca si barbatii o vor folosi”, a spus De Blanzy, adaugand ca si el a inceput sa foloseasca oja pe masina sa, acum cateva luni, pentru acoperirea zgarieturilor minore.

Controversa a aparut la mai putin de o luna dupa ce o reclama a PepsiCo a fost criticata pe retelele de socializare pentru exploatarea unor miscari intre care Black Lives Matter.

Pepsi a retras reclama de pe YouTube in mai putin de 48 de ore de la lansare si a prezentat scuze. Episodul a aratat cat de greu este pentru companii sa scape de erorile de marketing observate pe retelele de socializare.

Sursa foto: Shutterstock/ Africa Studio