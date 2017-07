Lantul de farmacii Tei si magazinele Bebe Tei, controlate de antreprenoarea Roxana Maftei, se vor extinde la sfarsitul lunii septembrie cu alte doua unitati noi in centrul comercial Plaza Romania. Compania are in plan sa se extinda si la nivel national, pentru inceput in Iasi, insa au nevoie de diferite autorizatii care necesita mai mult timp. Cum au evoluat afacerile companiei in ultimii 3 ani si despre rezultatele obtinute a vorbit Roxana Maftei pentru wall-street.ro.