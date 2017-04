Fondul Proprietatea (PF), unul din actionarii producatorului de energie Hidroelectrica, vrea ca Ministerul Energiei sa accelereze listarea companiei, in urma deciziei favorabile a Curtii de Apel Bucuresti in legatura cu incheierea procedurii de insolventa a Hidroelectrica, decizie ce pune capat litigiilor incepute in timpul reorganizarii judiciare.

”Ne exprimam increderea ca finalizarea procedurii de insolventa a Hidroelectrica va permite Ministerului Energiei sa accelereze listarea companiei, in primul rand, prin asigurarea numirii membrilor unui nou consiliu de supraveghere, conform legii 111/2016, pentru un mandat de patru ani, in urmatoarea AGA a Hidroelectrica, programata pentru 19 aprilie 2017”, a declarat Greg Konieczny, director general si manager de portofoliu al Fondului Proprietatea intr-un comunicat, potrivit News.ro.

El spune ca aceste noi numiri pentru consiliul de supraveghere al Hidroelectrica sunt fundamentale procesului de listare, dar si pentru stabilitatea si dezvoltarea companiei pe termen lung. ”Suntem increzatori ca Ministerului Energiei va tine cont de propunerea noastra si va vota favorabil pentru numirea noului Consiliu de Supraveghere, conform prevederilor guvernantei corporative”, adauga el.

El precizeaza ca Hidroelectrica si-a dublat valoarea de la 2 miliarde de euro pana la 4 miliarde de euro intre 2012 si 2016 si a inregistrat mai mult de 280 de milioane de euro profit net in anul 2016, comparativ cu pierderile de 100 de milioane de euro inregistrate in 2012. Ovidiu Agliceru, directorul general al Hidroelectrica, a declarat luna trecuta ca listarea Hidroelectrica ar putea avea loc in acest an daca se rezolva problema investitiilor nerentabile din punct de vedere energetic.

”Listarea anul acesta este fezabila, insa in situatia in care aceste investitii nerentabile vor fi solutionate in trimestrul I. Daca in trimestrul I al acestui an nu vor fi solutionate, sigur ca listarea se amana”, a afirmat Agliceru. Managerul s-a referit la acele investitii care au avut ca obiect principal alimentarea cu apa si atenuarea efectelor viiturilor. ”Aceste investitii nerentabile energetic insumeaza 2 miliarde de euro”, a mai spus Agliceru. Listarea Hidroelelctrica, o companie suficient de mare si foarte profitabila, este singura aflata in acest moment pe agenda Bursei de Valori.

Hidroelectrica a inregistrat anul trecut un profit brut estimat de 1,5 miliarde lei, nivel record si cel mai mare profit anuntat pana acum de o companie romaneasca pentru 2016, castigul fiind mai mare cu 200-300 milioane lei fata de anul anterior, la o productie de 17,2 TWh, a anuntat in luna februarie directorul general al companiei, Ovidiu Agliceru. Hidroelectrica s-a aflat in insolventa din 20 iunie 2012 pana in 21 iunie 2016, insa in doua faze, pentru ca in perioada iunie 2013 – februarie 2014 a iesit din procedura judiciara. Producatorul de energie are 3.300 de salariati, fata de 5.239 salariati la momentul intrarii in insolventa.

