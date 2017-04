Mediul de afaceri inca asteapta unele dintre masurile promise de actualul Guvern la preluarea mandatului si care ar fi trebuit deja sa intre in vigoare. Printre acestea se numara TVA zero la locuinte si legea preventiei. In schimb, pe fondul veniturilor scazute la buget, oamenii de afaceri se tem de eventualitatea majorarii unor taxe. Cea mai vehiculata varianta este impozitul progresiv.

Aplicarea TVA zero la livrarea de locuinte ar fi trebuit sa intre in vigoare inca de la 1 martie, conform programului de guvernare, insa autoritatile trebuie sa obtina o derogare de la Comisia Europeana pentru aceasta masura.

“In acest moment, stiu doar ca autoritatile vor sa solicite Comisiei Europene derogarea necesara in acest scop, care este obligatorie, iar pana atunci s-au decis sa nu o implementeze”, a declarat Vlad Boeriu, tax partner in cadrul Deloitte Romania, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

In prezent, in Romania se aplica o cota de TVA redusa, de 5%, pentru locuinte livrate in anumite conditii. “Din declaratii nu reiese clar daca dorinta este sa se scada acest 5% la zero, pentru acelasi tip de livrari de imobile, sau se doreste pentru toate imobilele o cota zero de TVA. Din cum arata draftul de ordin, se pare ca este vorba doar de cele care se incadreaza la 5%”, a explicat consultantul citat.