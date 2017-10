Masurile pregatite de Guvern pentru a intra in vigoare la inceputul anului 2018 nasc numeroase controverse in randul mediului de afaceri. Trecerea pe “repede inainte” a acestora, cresterea birocratiei si lipsa unei analize serioase de impact sunt principalele semnale de alarma pe care Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania le aduc in discutie.