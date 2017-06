94% dintre utilizatorii europeni fac poze cu telefonul mobil, in timp ce peste 70% folosesc smartphone-ul pentru a se orienta atunci cand sunt in vacanta, potrivit studiului Huawei Summer Barometer, realizat de catre Ipsos.

Modul in care calatorim s-a schimbat de-a lungul timpului. Daca inainte obisnuiam sa impachetam un volum mare de bagaje pentru vacanta, la care adaugam alte accesorii, precum camera foto, Music Player-ul, agende, harti sau device-uri de tip GPS, in prezent este mult mai usor si practic sa calatoresti. Un smartphone de ultima generatie, precum Huawei P10, reprezinta tot ce trebuie sa ai la tine pe durata vacantei, in materie de tehnologie.

Sistemul GPS clasic nu mai este popular – 70% dintre respondenti folosesc smartphone-ul pentru harti

Ca si in cazul camerei foto clasice, sistemul GPS clasic a fost detronat odata cu aparitia smartphone-urilor. Studiul Huawei Summer Barometer a confirmat faptul ca harta traditionala nu se mai regaseste in prezent in bagajul turistilor, fiind inlocuita cu succes de hartile online, pe care 70% dintre participantii la studiu se bazeaza. Acestea sunt utile chiar si atunci cand nu ai acces la Internet, pentru ca pot fi descarcate si utilizate ulterior offline, varianta preferata de majoritatea persoanelor care calatoresc in afara tarii.

Uita de camerele foto clasice

Studiul Huawei Summer Barometer arata ca o mare parte din utilizatorii de smartphone-uri din Europa vor calatori spre cel putin o destinatie in vara anului 2017. Fie ca este vorba despre o vacanta la mare sau intr-un oras interesant, sunt situatii in care telefonul mobil se dovedeste a fi cel mai bun prieten. Asadar, nu este o surpriza faptul ca 94% dintre ei vor face fotografii cu smartphone-ul, fiind device-ul preferat in acest sens.

Un spatiu de stocare mare este esential pentru o vacanta reusita

Nimanui nu ii place sa treaca prin situatia neplacuta cand telefonul anunta lipsa spatiului de stocare, exact atunci cand incearca sa surprinda momentele din vacanta! Este indicat ca bagajul “smart” de vacanta sa includa un card de memorie pentru stocarea continutului foto-video. Studiul Huawei Summer Barometer dezvaluie ca 55% dintre utilizatori descarca date din telefonul mobil in alte dispozitve externe, iar pentru suplimentarea memoriei interne, 29% folosesc carduri de memorie.

60% dintre utilizatorii de smartphone-uri folosesc aplicatii de calatorie

Acum ceva vreme, portofelele de calatorie constituiau accesorii populare, avand dimensiuni mari pentru depozitarea biletelor, a actelor, rezervarilor sau confirmarilor pe hartie. Turistii obisnuiau sa achizitioneze ghiduri de calatorie pentru recomandari culinare sau recenzii. In prezent, acestea sunt istorie! Aproximativ 60% dintre utilizatorii europeni (respectiv 59%) utilizeaza smartphone-ul ca asistent de calatorie. Acestia descarca aplicatii specifice, precum Booking sau TripAdvisor, pe care le acceseaza pentru a consulta review-urile altor utilizatori. In plus, 30% din respondenti utilizeaza smartphone-ul, nu calculatorul, pentru a se ocupa de rezervarile pentru vacanta.