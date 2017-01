Investirea lui Donald Trump in functia de presedinte al Statelor Unite a fost primita cu precautie de unii lideri straini, relateaza Reuters, care prezinta o parte dintre reactii, scrie News.ro.

Germania va avea nevoie de o noua strategie economica, orientata spre Asia, daca noua administratie americana va incepe un razboi comercial cu China, a subliniat vicecancelarul Sigmar Gabriel, intr-un avertisment in privinta protectionismului, la cateva ore dupa ce Trump a fost investit in functie.

“Ceea ce am auzit astazi (vineri – n.r.) au fost tonuri nationaliste inalte”, a spus Gabriel intr-un interviu acordat ZDF. “Cred ca trebuie sa ne pregatim pentru o perioada grea”, a adaugat el, in prima reactie a unui oficial german la investirea lui Trump in functie.

Presedintele mexican Enrique Pena Nieto l-a felicitat pe Trump pentru investirea in functie, spunand ca ar vrea o consolidare a relatiilor. El a avertizat, insa, ca suveranitatea, interesul nationali si protectia mexicanilor vor fi prioritatile sale.

Pena Nieto, criticat pentru l-a invitat pe Trump la Ciudad de Mexico anul trecut, dupa ce omul de afaceri i-a insultat pe mexicani pe tot parcursul campaniei electorale, a subliniat pe Twitter ca va cauta un dialog “respectuos” cu noul Guvern american.

Guvernul canadian, dornic sa evite eventuale politici protectioniste impuse de SUA, a subliniat ca este increzator ca Trump va incerca sa colaboreze strans cu Ottawa, in beneficiul ambelor tari.

“Suntem increzatori ca noua administratie va vedea ca parteneriatul Canadei cu Statele Unite consolideaza reciproc tarile noastre si ofera oportunitati reale pentru cresterea economiilor noastre”, a declarat intr-un comunicat purtatorul de cuvant al Ministerului de externe, Joseph Pickerill.

Papa Francis l-a indemnat pe Trump sa se ghideze dupa valorile etice, insistand ca acesta trebuie sa aiba grija de cei saraci si de cei izolati in timpul mandatului sau.

Intr-un comunicat, presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a felicitat pe noul lider de la Casa Alba. “Sunt nerabdator sa lucrez cu el, pentru pace, securitate si stabilitate intr-o lume care este tulburata si intr-o regiune care traieste o era tragica, dar si sa contribui la crearea unui viitor sigur pentru toti”, a adaugat el.

Anders Fogh Rasmussen, fost secretar general al NATO si in prezent consilier al presedintelui ucrainean Petro Porosenko, a declarat intr-un interviu telefonic pentru Reuters: “Speram si ma asteptam la un discurs mai orientat international. In schimb, am avut un discurs orientat spre interior, anti-sistem”.

“Ca presedinte al Statelor Unite, ar trebui sa isi dea seama ca a devenit si liderul lumii lidere – de aceea se uita la discursul de investitura oameni din toata lumea. Si de aceea speram ca se va adresa nevoii pentru o conducere globala americana hotarata”, a adaugat el.

Sursa foto: Christoper Halloran/Shutterstock