Exista o distinctie intre rezultatul unei societati, fie el profit sau pierdere si lichiditatea de care se bucura firma.

In sine, realizarea profitului nu este un garant automat al bunului mers al unei afaceri. Cu alte cuvinte, nu este suficient sa faci profit pentru a avea o afacere de succes. Desigur, este indispensabil, insa mai trebuie avut in vedere si aspectul lichiditatii.

De asemenea, exista si situatia inversa in care o firma inregistreaza pierdere, insa nu are probleme de lichiditate, avand sustinere financiara din diverse surse: o alta firma din grup, de exemplu.

Lipsa lichiditatilor poate impinge o firma in insolventa, in ciuda profitului obtinut. Ceea ce vedem pe hartie, in rezultatul exercitiului financiar, nu vedem in conturile societatii. Cu cat discrepanta e mai mare, cu atat este mai periculos. Lipsa lichiditatilor impinge spre nevoia de finantare, care vine cu un cost, mai mic sau mai mare.

Corelarea termenului pentru care se obtine finantarea trebuie facuta cu termenul pe care am nevoie sa acopar lipsa de lichiditate. Adica degeaba am o lipsa de lichiditate din faptul ca nu incasez o creanta pe termen scurt daca lipsa de lichiditate se perpetueaza; va trebui sa o finantez cu un instrument pe termen lung. Prin urmare, este foarte posbil sa am un cost de finantare total prea mare si prea impovarator.

In momentul in care apare lipsa de lichiditate si estimam ca nu este trecatoare, va trebui sa inglobam costul de finantare suplimentar in modelul nostru de business. Va trebui sa ne gandim daca preturile noastre sunt la fel de competitive si eficiente. A nu lua in considerare acest aspect, al finantarii unor creante pe termen scurt, greu incasabile, poate duce la ingustarea periculoasa a marjelor. In timp, printr-un efect de bulgar se poate ajunge la pierderi si la incapacitate de plata.

Alte situatii care pot cauza insolventa sunt:

Dependenta prea mare de un singur client. Aceasta poate duce la dificultati fie in lant, daca acel client este la randul lui in dificultate, fie pur si simplu pentru ca nu ne permite vreo marja de manevra in ajustarea peturilor, termenului de incasare, etc.

Lipsa prudentei in realizarea situatiilor financiare. Principiile prudentei contabile ne cer sa recunoastem in situatiile financiare din prezent un efect, daca anticipam ca in viitor este probabil sa ne confruntam cu o dificultate. Putem sa ne imaginam de exemplu situatia in care avem un an profitabil, cu rezultate bune, vanzari imbucuratoare, care insa nu sunt incasate prea repede. In bucuria momentului firma decide sa si distribuie dividende, de exemplu, desi incasarea creantelor inca nu s-a realizat. Daca nici nu se va realiza, asa cum era prevazut, asta poate sa duca la o lipsa periculoasa de lichiditati care sa afecteze continuarea operatiunilor.

Prudenta ne-ar fi cerut sa consituim un provizion de client incerti. Din pacate, fiscalitatea nu urmeaza fidel logica contabila prudenta si nu acorda deducere fiscala oricarui provizion pentru client incerti. Ceea ce face ca in practica sa nu fie constituite provizioane pe criterii de business, ci pe criterii fiscale care uneori sunt insuficiente.