La inceputul anului era anuntat un nou festival de muzica in Romania, Awake, desfasurat in perioada 1-3 septembrie, pe domeniul Teleki din Targu-Mures, cu Rag’n’Bone Man si Tom Odell ca headlineri. Am stat de vorba cu Laura Coroianu, organizatorul Awake, care mi-a povestit ce e special la acest festival: cum a luat nastere – din initiativa unor tineri din Targu Mures – componenta artistica - care le ofera sansa artistilor contemporani sa participe la un concurs international de instalatii de arta - si conceptul in jurul caruia a fost creat: de retrezire a societatii cu ajutorul generatiei Millenials.

"Eu am o mare incredere in aceasta tanara generatie, o asteptam de ceva vreme si cred ca odata cu ea se va petrece o schimbare profunda in societatea romaneasca”, incepe prin a-mi povesti Laura. Nu intamplator au ales numele festivalului, “ca e bine sa ne mai trezim din cand in cand”, continua fondatoarea Emagic, organizatorul festivalului.

“Awake se adreseaza unor generatii de oameni tineri la suflet, care au un orizont deschis, inteleg lucrurile care se intampla in jurul lor, sunt curiosi si doresc sa faca ceva pentru cei din jur, sa schimbe lumea. Asta e tipologia Awake”, spune Laura.

Acest profil corespunde si tinerilor care au dat nastere festivalului. Pentru ca, da, in spatele Awake se afla o echipa de tineri entuziasti care si-au dorit un festival in oras si au facut tot ce le-a stat in putinta sa ii convinga pe sefii Emagic sa organizeze un festival, dupa ce acestia avusesera experienta B’estFest, pe care nu l-au mai putut sustine financiar dupa sapte editii si au decis sa renunte la el: “Am ajuns la concluzia ca Romania nu era pregatita pentru un festival generalist, noi am venit prea devreme cu asa ceva. In momentul de fata, uitandu-ma la plaja de evenimente din Romania, cred ca aici functioneaza deocamdata festivalurile de nisa, specializate pe un anumit gen de muzica”, spune Laura Coroianu.

Awake este un astfel de festival de muzica si arta de tip boutique, ce combina mai multe stiluri muzicale, principalele fiind electro si alternativ, cu o componenta artistica, prin intermediul careia artistii contemporani din tara si din afara pot participa la un concurs de instalatii de arta, iar castigatorii vor avea ocazia de a expune in cadrul castelului Teleki.

Cum a luat nastere Awake

In urma cu patru ani, fondatorii Emagic au fost contactati de un grup de tineri din Targu Mures cu propunerea de organiza un festival. Se intampla in aceeasi perioada in care B’estFest isi incheia activitatea si la fel Peninsula din Targu Mures. Tinerii voiau un nou festival si au apelat la Emagic. Cum Laura si Guido Janssens, sotul si partenerul Emagic, incheiasera acest capitol si voiau sa se concentreze pe concerte, propunerea a ramas oarecum in aer, insa Laura nu le-a taiat aripile tinerilor si le-a impus niste conditii pentru ca acest proiect sa se concretizeze.

“Le-am spus ca daca este sa facem acest festival, trebuie sa gasim cea mai frumoasa locatie din Romania si sa nu fie o reluare a Peninsula. Avea sa fie ceva nou”, spune fondatoarea Emagic.

Dupa un research indelungat, tinerii au gasit domeniul Teleki, din Gornesti, judetul Mures, care din poze nu promitea, insa odata sosita la fata locului, Laura a ramas fascinata. “Este ceva desprins din povesti, un parc de 7,5 hectare, cu un castel in stil baroc tarziu, considerat de specialisti cel mai frumos din Transilvania, totul pe malul Muresului, la un sfert de ora de Targu Mures”, explica aceasta.

In plus, domeniul a fost recent castigat de contele Teleki, dupa ce in perioada comunista intrase in proprietatea statului. Restaurarea domeniului este un alt obiectiv al festivalului, care spera ca impreuna cu Asociatia ARCHE sa stranga fondurile necesare renovarii acestuia.

“Ceea ce m-a surprins in organizarea festivalului a fost deschiderea autoritatilor din Mures cu care am colaborat pentru concursul de arta. Le-am spus ca vrem sa transformam domeniul Teleki pe festivalului intr-un muzeu de arta”, mai spune fondatoarea Emagic. Primaria din Gornesti si Consiliul Judetean Mures finanteaza cu 3.000 fiecare din cele 7 instalatii de arta declarate castigatoare.

Pe partea artistica au fost implicate nume celebre din domeniul artei, precum Attila Kim, arhitectul care a conceptut Pavilionul Romaniei la Bienala de la Venetia din 2015 si care va fi curatorul expozitiei ce va avea loc in castelul Teleki si Mircea Cantor, unul dintre cei mai apreciati artisti contemporani din lume, care va fi presedintele juriului ca va decide cei sapte castigatori.

Despre cum s-au gandit sa introduca in cadrul unui festival de muzica o componenta dedicata artei, Laura Coroianu revine tot la caracteristicile milenarilor: “Am fost ani de zile la Art Safari si am vazut o aplecare din ce in ce mai mare catre arta. Toate festivalurile boutique din restul Europei au o sectiune dedicata artei, mai ales cea contemporana. Am zis ca e momentul sa facem ceva asemanator si in Romania”.

Alte festivaluri de tip boutique din Europa sunt Lowlands, Best Kept Secret si Down the Rabbit Hole, organizate in Olanda, sau Secret Garden Party, in Marea Britanie, ce au maxim un numar de 50.000 de participanti. La randul lor, organizatorii Awake asteapta maxim 30.000 de persoane pentru toate cele trei zile, insa nu exclud posibilitatea de a-l extinde in anii urmatori, in functie de cum vor evolua lucrurile.

Festivalul a presupus o investitie de 700.000 de euro si are o capacitate de 10.000 participanti pe zi. “Din vanzarile de pana acum credem ca vom ajunge la 90% din capacitate”, spune Laura.

B’estfest, in hibernare

Despre reluarea “proiectului de suflet” al organizatorilor, B’estFest, Laura spune ar fi nevoie de un sprijin foarte mare din partea autoritatilor, cum au avut de exemplu organizatorii Untold din partea Primariei Cluj. “Nu l-am mai putea sustine financiar, este o investitie enorma, din aceasta cauza l-am intrerupt”, explica aceasta.

Laura adauga ca proababil B’estFest ar fi continuat si azi daca nu ar fi intervenit criza financiara, care a facut ca bugetele de sponsorizari sa se prabuseasca. “Noi plecasem cu un nivel de headlineri foarte sus, aici a fost problema de fapt, dupa aceea a trebuit sa il restructuram si sa-l organizam intr-o formula mai manageable. Cand iti dispar 90% din banii de sponsorizari e greu sa il sustii din investitii proprii”, spune Laura.

O alta concluzie la care a ajuns organizatoarea B’estFest si Awake este ca Romania nu era pregatita pentru un asemenea festival nici din perspectiva publicului: fiind un festival generalist, mai multe tipuri de public interactioneaza si poate nu vor sa o faca. “La un moment dat in viitor e posibil ca publicul sa fie pregatit si poate il vom relua, nu zic ca am inchis definitiv conceptul, dar e in hibernare si preferam sa ne concentram pe Awake”, incheie Laura Coroianu.

