Iata care sunt principalele afectiuni cauzate de stres si cum le poti combate:

1. Colesterolul marit

Valorile mari ale colesterolului LDL pot duce la blocarea arterelor, crescand astfel riscul bolilor cardiovasculare, dar si al atacurilor cerebrale. Daca citesti aceste articole care explica modul in care te afecteaza colesterolul crescut, vei afla si cum sa identifici simptomele, dar si care sunt pasii de urmat pentru a scapa de aceasta problema periculoasa pentru sanatatea ta.

O cercetare a oamenilor de stiinta din Spania a descoperit ca stresul de la locul de munca poate avea efecte letale. Studiul a analizat relatia dintre stresul la serviciu si valorile colesterolului la peste 90.000 de angajati, iar rezultatele sunt ingrijoratoare.

Astfel, persoanele care au joburi stresante au un risc crescut de a se confrunta cu valori anormal de mari ale colesterolului LDL, numit si „colesterol rau”, si valori mai mici ale colesterolului HDL - „colesterolul bun”.

2. Obezitatea

Legatura dintre stres si obezitate este explicata prin faptul ca stresul duce la secretia in exces a unui hormon numit cortizon. Acesta poate favoriza depunerile de grasime, in special in zona abdomenului, motiv pentru care multi angajati observa, dupa un timp, ca au dificultati tot mai mari in a scapa de „colacei”.

Problema este cu atat mai mare in cazul celor care lucreaza la birou si au o activitate sedentara. Statul pe scaun timp de opt ore zilnic, dar si alimentatia necorespunzatoare sunt factori care nu fac decat sa agraveze problema. Medicii recomanda sa iei o pauza de cinci minute la fiecare ora lucrata si sa folosesti acest timp pentru a te plimba sau a face cateva exercitii usoare de intindere. Astfel, iti vei pune sangele in miscare si iti poti regla metabolismul.

3. Durerile de cap transformate in migrene

Stresul este cea mai frecventa cauza a aparitiei migrenelor, acele dureri puternice de cap care nu cedeaza nici la analgezice. Un studiu realizat in SUA arata ca 80% dintre adulti sufera de dureri de cap cauzate de stres, iar 3% dintre ei au migrene cronice. De asemenea, problema afecteaza de doua ori mai multe femei decat barbati.

Durerile de cap cauzate de stres pot fi inrautatite si de acumularea unei tensiuni in muschii spatelui sau ai umerilor. Atunci cand stai la birou ore intregi si nu ai o postura corecta, tensiunea se acumuleaza in zona cefei, intre omoplati si pe umeri. Pentru a reduce riscul de a te confrunta cu migrene, este recomandat sa folosesti un suport ergonomic pentru spate si sa pastrezi o postura corecta pe scaun, la birou. De asemenea, studiile arata ca masajul poate avea un efect benefic, ameliorand migrenele si detensionand muschii.

4. Problemele gastrointestinale

Exista mitul conform caruia stresul cauzeaza ulcere, insa cercetarile medicale nu au descoperit nicio legatura concreta intre aparitia ulcerului si nivelul de stres. In schimb, este cat se poate de adevarat faptul ca stresul poate agrava ulcerele si poate duce inclusiv la aparitia altor probleme gastrointestinale. Arsurile sau sindromul colonului iritabil sunt principalele afectiuni cauzate de stres, potrivit Web.md. De asemenea, este indicat sa ai grija si la ce mananci la locul de munca. Snacksurile, mancarea de tip fast-food, consumul insuficient de apa, precum si saritul meselor pot cauza dezechilibre grave in organism.

Acestea sunt cele mai frecvente probleme de sanatate cauzate de stres, insa modalitatile in care stresul de la serviciu iti afecteaza viata sunt numeroase. De aceea, medicii le recomanda persoanelor cu joburi solicitante sa nu neglijeze importanta analizelor anuale, precum si controalele periodice, prin care pot fi descoperite la timp eventualele afectiuni.

Sursa foto: Shutterstock/Copyright:Doidam 10