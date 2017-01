Daca in trecut magazinele de tip pop-up reprezentau o noutate, in prezent acest format este bine ancorat in structura centrelor comerciale si foarte vizibil in aglomerarile urbane din marile orase. In plus, magazine pop-up nu mai sunt atribuite doar start-up-urilor si boutique-urilor, ci sunt folosite cu succes de marile branduri pentru a-si creste popularitatea sau vanzarile sau pentru a intra pe noi piete, arata cel mai recent raport al companiei de consultanta imobiliara JLL.

„In cele mai multe cazuri, magazinele de tip pop-up reprezinta o metoda eficienta pentru testarea unor produse noi”, explica Duncan Gilliard, director in cadrul JLL Londra.

Chiar si gigantul Google experimenteaza offline, cu un nou spatiu pop-up in cartierul SoHo din New York. Desi nu poti achizitiona niciun produs Made by Google, clientii pot testa cele mai noi dispozitive hardware lansate de companie.

„In ultima vreme am observat ca formatul pop-up reprezinta un element important in planul de marketing omnichannel. Brandurile isi dau seama ca trebuie sa armonizeze digitalul cu offline-ul. Daca un client are o experienta placuta in lumea reala cu siguranta va cumpara acel produs si online”, mai spune Gilliard.

In acest moment magazinele pop-up sunt folosite pentru a le oferi consumatorilor o experienta unica, dupa modelul practicat de producatorul de bauturi Remy Martin, care le permitea vizitatorilor sa isi creeze propriul cognac. Astfel de experiente interactive pot transforma un vizitator de moment intr-un client permanent.

In plus, pentru business-urile care ofera produse de sezon, magazinele pop-up pot avea mari avantaje. „Brandul de inghetata Magnum a fost deosebit de bine primit de catre vizitatorii magazinului din centrul Londrei, unde clientii puteau degusta produsele companiei in miezul verii”, adauga Gilliard.

Potrivit acestuia, o provocare pentru retaileri o constituie acumularea de rezultate concrete intr-o perioada de timp relativ scurta. „Durata activitatii unui astfel de magazin poate fi cuprinsa intre sase luni si un an. Am observat ca succesul unei astfel de locatii este dictat de intervalul de timp de cand a fost deschisa: cu cat este mai veche cu atat este mai populara datorita unor factori precum sensibilizarea consumatorilor. Pe masura ce tot mai multe branduri mari au imbratisat acest concept, formatul a suferit imbunatatiri considerabile la nivel de creativitate si calitate in ultimii 10 ani. Cred ca formatul va merge in aceeasi directie”, conchide oficialul JLL.

In Romania, conceptul a fost lansat in urma cu sapte ani, cand Henkel inagura un magazin pop-up sub brandul de ingrijire a parului Syoss Hair Academy. In 2015, Coca-Cola deschidea un magazin similar in Piata Universitatii din Bucuresti, consumatorii avand posibilitatea de a achizitiona obiecte si accesorii branduite Coca-Cola sau sa isi personalizeze sticlele de Coca-Cola cu propriile fotografii. Proiectul facea parte din seria de evenimente organizate pentru a marca anul in care sticla Contur Coca-Cola implinea 100 de ani.

Conceptul de magazin pop-up a aparut in anul 2003 si este foarte popular in orase precum New York, Tokyo, Londra, Shanghai, Paris, Berlin, Stockholm sau Los Angeles.

Sursa foto: Shutterstock