Compania Globalworth Real Estate Investments Ltd (Globalworth) , controlata de omul de afaceri Ioannis Papalekas, a cumparat un proiect logistic amplasat in apropiere de Pitesti, detinuta de Elgan, compania lui Simon Roth si inchiriat de catre Dacia. Valoarea tranzactiei este de 42,5 milioane de euro, conform raportului de pe Bursa din Londra.

Colliers International a consiliat compania Elgan in aceasta tranzactie.

"Vanzarea depozitului Dacia dezvoltat de Grupul Elgan, catre Globalworth, reprezinta o tranzactie importanta pentru piata de investitii din Romania, urmand la scurt timp dupa intrarea fondului suveran GIC pe piata locala prin achizitionarea platformei P3, si subliniaza interesul pentru acest tip de produs. De asemenea, prin aceasta achizitie, Globalworth isi extinde portofoliul de centre de depozitare si logistice in Romania, dupa achizitia parcului TAP in Timisoara. Nu in ultimul rand, pentru Grupul Elgan este primul exit semnificativ in Romania, acesta uitandu-se la noi dezvoltari”, a declarat Robert Miklo, Director Asociat in cadrul departamentului de investitii al Colliers International.

Depozitul are cu o suprafata inchiriabila de 68.000 mp si un teren disponibil pentru constructia a inca 40.000 mp. Amplasat in comuna Oarja, la 28 de kilometri de uzina Dacia de la Mioveni si in apropierea autostrazii Bucuresti-Pitesti, depozitul fost inaugurat in anul 2010 si asigura distributia de piese de schimb pentru Dacia, Renault si Nissan in Romania si 33 altele tari.

Pe langa acest depozit, Grupul Elgan, condus de omul de afaceri Simon Roth, a mai dezvoltat mai multe proiecte imobiliare similare, printre care Auchan Logistics (38.000 mp in Ungaria), Volvo Trucks Factory & Logistics (19.300 mp in Franta), Renault-Nissan Logistics (19.500 mp in Ungaria), Bogáncs Estates Office & Logistics (57.000 mp in Ungaria) si DHL Express HQOffice & Logistics (14.500 mp in Ungaria).