Grupul LafargeHolcim, unul dintre cei mai importanti producatori de ciment, betoane si agregate la nivel global, a inceput sa produca ini Romania, in prima parte a acestui an, o solutie care ar putea revolutiona domeniul constructiilor de orice fel.

Cresterea continua a salariilor din industria constructiilor a fortat in ultimii ani producatorii de materiale de constructii sa ia noi masuri in privinta dezvotarii acestei piete, prin abordarea unor tehnologii care ar putea sa eficientizeze intreg procesul de productie.

Industria constructiilor a fost mereu afectata de orice criza economica, iar actorii din piata au inceput sa caute solutii pentru optimizarea business-urilor in vremuri dificile.

A devenit tot mai cunoscut faptul ca fabricile si uzinele viitorului vor deveni “farmacii pustii”, in care computerele si robotii vor lua loc, treptat, angajatilor, iar un pas in acest sens au inceput sa il realizeze si marii industriasi ai lumii prin proiectarea unor solutii care vor reduce costurile la maximum, dar vor usura si activitatea pe santierele din intreaga lume.

O masura in acest sens a luat-o si grupul LafargeHolcim in anul 1998, care a produs pentru prima data “Agilia”, o solutie care inlocuieste cimentul traditional, fiind autosapant, mult mai usor de adaptat activitatilor de santier. Doi ani mai tarziu, solutia avea sa fie disponibila pe piata franceza.

Dupa aproape 10 ani de la primele camioane incarcate cu aceasta solutie, Agilia a inceput sa fie produsa si in Romania, inregistrand deja primele comenzi.

“Vedem salariile ca vor creste cu pana la 25% pana in 2020, va fi o provocare. Modelul economic trebuie sa fie pregatit pentru urmatorul nivel. O strategie bazata pe salarii mici nu este in momentul de fata sustenabila. Sunt in momentul de fata electricieni in Canada, de exemplu, sau un instalator, care castiga mai multi bani decat mine. Pe piata Nord-Americana este un lux si sa pentru a solicita serviciile unui specialist trebuie sa iti pregatesti cardul de credit. La fel se intampla si cu un zidar, un domeniu foarte respectat in alte tari. (…) La noi, in Romania, exista solutii pentru a construi cu mai putini oameni. In ziua de azi, solutiile sunt tot mai avansate si nu mai este nevoie de atat de multa forta de munca. Tehnologia este viitorul”, a declarat Sofiane Benmaghnia (foto mai jos), CEO al Holcim Romania, intr-un interviu acordat wall-street.ro.

Tehnologia Agilia produsa in Romania a inceput deja sa fie folosita pe santierele din tara, in Bucuresti si in orase secundare, cum este cazul Oradei – in activitati desfasurate cu precadere in proiecte rezindentiale si de birouri.

“Grupul a incercat sa identifice solutiile potrivite pentru urmatorul val in dezvoltari imobiliare din urma cu ceva timp si toate procesele si testele au fost realizate in centrul de Research & Development (R&D) al companiei din Lyon. Acolo s-a incercat identificarea prototipului de material de constructii al viitorului. (…) Echipele angrenate in proiect s-au intrebat ce se va intampla in viitor. Statisticile arata de 50% din populatia lumii traieste, in prezent, in orase, iar pana in 2050 nu mai putin de doua treimi va locui in marile aglomeratii urbane. Este necesar sa gasim solutiile care vor facilita dezvoltarea din anii urmatori, iar pentru acest lucru trebuie sa gasim si sa identificam o strategie pe termen lung. Orasele trebuie sa se gandeasca la cum sa isi trateze provocarile. Trebuie sa dezvolte un ecosistem”, a mai punctat Sofiane Benmaghnia.

Potrivit oficialului LafargeHolcim, introducerea Agilia pe piata din Romania este o premiera, iar momentul este unul favorabil, crede acesta.

“Ne-am gandit care va fi produsul de care piata din Romania va avea nevoie. Cand vor demara lucrarile in infrastructura se vor cauta solutii inteligente de constructii care vor reduce costurile si spori eficienta lucrarilor. Atunci este momentul produsului pe care il vom dezvolta sa isi intre in drepturi. Am inceput sa il vindem, dar piata trebuie sa inceapa sa cunoasca aceasta solutie”, a mai adaugat CEO al Holcim Romania.

Potrivit lui Benmaghnia, produsul, care se livreaza pe santier direct din betoniera, costa mai mult decat un ciment obisnuit, aditivat, insa in final, eficienta de lucru cu acesta va creste economiile de timp si forta de munca pentru punerea in manopera a lucrarii.

Viitorul in domeniul constructiilor: proiecte realizate integral cu ajutorul imprimarii 3D

Tehnologia de imprimare 3D este vazuta de multi experti drept viitorul in sectorul constructiilor, iar numarul in crestere al proiectelor realizate prin intermediul acestei tehnologii a crescut de la o luna ala alta.

Imprimarea 3D este o tehnologie activa unde obiectele sunt realizate prin suprapunerea mai multor straturi de material. Aceasta tehnologie a fost brevetata pentru prima data in 1984 si apartine lui Charles Hull. De atunci, aceasta tehnologie s-a dezvoltat si au fost create mai multe echipamente de imprimare 3D, care in momentul de fata sunt utilizate cu precadere in proiecte din Asia.

Compania WinSun a demarat in primavara anului 2014 constructia a 10 case pe care a reusit sa le finalizeze in numai 24 de ore, utilizand o imprimanta 3D care foloseste diferite tipuri de materiale pentru constructii.

Pentru dezvoltarea proiectului, WinSun a lucrat la imbunatatirea tehnologiei de peste 10 ani. Compania a folosit o imprimanta care masoara 6,6 metri inaltime, 10 metri latime si circa 40 de metri lungime. Partile structurale ale imprimantei au fost asamblate pe locul dezvoltarii viitorului spatiu de lucru.

Urmare a succesului de care s-au bucurat proiectele, multe companii au inceput sa foloseasca aceasta tehnologie care eficientizeaza la maximum costurile.

Mai nou au inceput sa apara si proiecte de birouri dezvoltate cu ajutorul imprimantelor 3D, iar viitorul ne va spune care este limita in aceasta directie.

Utilizarea unei imprimante 3D scade cu pana la 80% costul cu mana de lucru

Din estimarile specialistilor, utilizarea unei astfel de imprimante gigant folosita in constructii, salveaza intre 30 si 60% din costul materialelor risipite, intre 50 si 70% o reducere a costului de productie si intre 50 si 80% o reducere a costului cu mana de lucru. Cu totul, costul total al proiectului se ridica la circa 160.000 de dolari.

Acesta se pare ca este viitorul in domeniul constructiilor. Practic prin utilizarea de materiale reciclate, viitoarele cladiri construite prin intermediul imprimantelor 3D vor scadea drastic consumul de materiale de constructii, ceea ce va face ca atat mediul sa fie protejat, dar si costul efectiv sa fie mult mai accesibil.