Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, vineri, ca joi a fost trimisa o scrisoare Bancii Europene de Investitii in care se arata ca toate problemele privind documentatiile legate de construirea spitalelor regionale au fost rezolvate de Guvern.

Ministerul Sanatatii si Banca Europeana de Investitii (BEI) au semnat, in 5 decembrie, un acord de servicii de consiliere, in valoare de 1,5 milioane de euro, avand ca scop facilitarea pregatirii proiectelor in vederea construirii a trei spitale regionale la Iasi, Cluj-Napoca si Craiova, fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, declarand ca documentul este esential pentru demararea licitatiilor pentru constructia celor trei spitale regionale care vor costa aproximativ 200 de milioane de euro fiecare.

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat ca va construi spitale regionale noi in Cluj, Iasi si Craiova, potrivit News.ro.

”Este vorba de primele trei spitale. Ieri (joi – n.r.) am semnat scrisoarea catre Banca Europeana de Investitii prin care le-am comunicat ca toate problemele legale, legate de masurile dispuse de Curtea de Conturi, legate de documentatie, au fost solutionate si le-am solicitat sa demareze”, a declarat ministrul sanatatii.

Conform sursei citate, se lucreaza deja la planurile pentru cele trei spitale care vor fi construite cu fonduri europene.

”Primele trei spitale regionale vor fi in Cluj, Iasi si Craiova pentru ca avem deja terenurile si suntem intr-o faza foarte avansata cu hotararile de guvern”, a mai spus Bodog.

Sursa foto: Shutterstock.com