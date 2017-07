“De azi, pacientii care vor sa sesizeze un caz de malpraxis au unde sa se adreseze. Colegiul Pacientilor lanseaza serviciul de suport si mediere intre pacienti si medici, pentru cazurile de malpraxis, acestia putand solicita acest serviciu folosind portalul de pe site-ul www.colegiulpacientilor.org/malpraxis“, a afirmat Angela Pernes, director executiv al Colegiului Pacientilor.

Sesizarile primite prin portal vor primi un raspuns in maxim 5 zile lucratoare. Pacientii vor fi contactati de reprezentati ai Colegiului Pacientilor sau Corpului Mediatorilor, dupa caz, astfel in cat sa se rezolve situatia cat mai repede.

“Malpraxis-ul medical este foarte stigmatizat in Romania si acest fapt creeaza stari conflictuale inutile intre medici, pacienti si unitatile medicale. Prin acest demers vrem sa contribuim la normalizarea situatiei prin focusarea pe rezolvarea cazurilor in mod amiabil astfel in cat sa dezamorsam starile conflictuale si de revolta ale pacientilor fata de corpul medical si furnizorii de servicii medicale”, a spus Sas Cristian, presedintele asociatiei.

Colegiul Pacientilor este una dintre cele mai mari asociatii de pacienti cu peste 5.000 de membri, fondata in anul 2015, care si-a propus sa identifice si sa monitorizeze rezolvarea de catre institutiile abilitate a problemelor cu care se confrunta cetatenii in accesarea serviciilor medicale si a beneficiilor legate de sanatate.

Consiliul de Mediere se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, republicata, precum si ale regulamentului sau de organizare si functionare.

Sursa foto: ARTFULLY PHOTOGRAPHER / Shutterstock.com