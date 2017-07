Consiliul Investitorilor Straini (FIC) continua sa isi arate ingrijorarea cu privire la domeniul sanatatii din Romania, care are un impact semnificativ asupra intregii populatii si in consecinta, asupra bunastarii angajatilor. Consiliul isi asuma angajamentul de a colabora cu Guvernul Romaniei pentru a aborda aceasta problema importanta in vederea identificarii potentialelor solutii cu scopul final de a asigura imbunatatirea sistemului de sanatate pentru cetateni si implicit o productivitate mai mare si o calitate a vietii mai buna.