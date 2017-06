Turistii romani merg in vacanta la plaja in tarile latine, potrivit motorului de cautare Momondo.ro . Iata care sunt cele mai cautate destinatii.

„Dintre toate cautarile efectuate pe site-ul momondo.ro, Barcelona este cea mai dorita destinatie de vacanta pentru aceasta vara. Iar cand vorbim de tipul de vacanta, cateva zile petrecute pe plaja sunt in planul a 69% dintre romani. Mai mult, printre alte destinatii cu iz latin cautate pentru aceasta vara se numara Roma, Lisabona si Tenerife. Aflata la o distanta mai mica de casa si cu costuri mai reduse, Atena este o optiune care completeaza topul celor mai cautate destinatii de catre romani vara aceasta”, declara Mircea Giurca, Marketing Manager momondo Romania.

Top 5 cele mai populare destinatii

Barcelona Roma Lisabona Tenerife Atena

In plus, tot mai multi romani sunt interesati sa descopere o destinatie mai putin explorata pana acum: cel mai sudic oras din Portugalia, Faro, care are cea mai mare crestere in cautari (+490%) in 2017.

„Din ultimul nostru studiu international despre calatorii stim ca majoritatea romanilor isi rezerva concediul cu doua-trei luni in avans si ca mai mult de jumatate (63%) dintre acestia pun in mod regulat bani deoparte pentru a-si putea permite o vacanta. Asadar, planificarea in ultimul moment nu este o tendinta printre romani, dar este surprinzator faptul ca pentru 26% dintre acestia planificarea vacantei este stresanta. In aceeasi masura, vacanta de vara a romanilor dureaza in medie noua zile, o perioada mult mai scurta comparativ cu cea a calatorilor din tarile nordice sau din Europa de Vest (13-16 zile), un motiv in plus pentru a lasa grijile departe in acesta vara", a adaugat Mircea Giurca.

Sursa foto: Boule/Shutterstock.com