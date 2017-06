"Turistii poate ca iubesc Marea Britanie, dar cred ca un numar mare dintre ei vor iubi tara de la distanta, cel putin in aceasta vara. Cele trei atacuri odioase au creat, in trei luni, daune serioase brandului si imaginii Marii Britanii ca destinatie turistica", subliniaza Henry Harteveldt, un analist de calatorii din San Francisco, citat de CNN.

Spre exemplu, Euromonitor estimeaza ca 285.000 de oameni vor sta departe de Londra anul acesta, dupa atentatele din capitala britanica, si ca cererea pentru city break-uri aici isi va reveni complet abia spre 2020.

Tot potrivit Euromonitor, Londra a fost in 2015 cel mai vizitat oras european si al treilea din lume, cu 18,5 milioane de vizitatori straini, tendinta care s-a mentinut in ultimii ani. Insa, dupa cele doua atentate, turistii incep sa se indeparteze de capitala britanica.

Cati bani castiga Londra din turism

Totusi, sefii agentiilor de turism din tara estimeaza ca, din cauza atentatelor, industria turismului din Londra va scadea cu 30%, asa cum s-a intamplat si cu Parisul, potrivit The Sun, care citeaza The Times. Prin urmare, atentatele reprezinta o lovitura grea atat pentru Londra, care castiga anual 36 miliarde de lire sterline din turism, cat si pentru intreaga tara, unde piata turistica se ridica la 130 miliarde de lire sterline, de pe urma turistilor britanici si internationali.

"Dupa acest atac (n.r.: de pe Podul Londrei), comparativ cu altele, am primit cele mai multe telefoane, e-mail-uri si intrebari", spune Michelle Weller, un agent de turism de la Travel Leaders, cu sediul in Houston, Texas.

Spre exemplu, Paris a avut de suferit in urma atentatelor intrucat sosirile internationale au scazut cu 12% in trei-patru luni de la teribilele evenimente. Iar acum, la mai bine de un an, turismul din Paris nu si-a revenit total.

Totusi, chiar si in ciuda atentatelor, sefii din turism sustin ca Marea Britanie va fi in continuare una dintre cele mai sigure tari de vizitat.

In acest moment, un city break in Londra costa de la 174 euro/persoana (verifica oferta in timp real).

Tu ce parere ai? Crezi ca Londra mai este o destinatie sigura? Vei mai merge in vacanta aici?

Sursa foto: ESB Professional/Shutterstock.com