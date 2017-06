In urma cu sase ani, Otilia Flonta, designer-ul care a creat brandul de genti de lux Anna Rinaldi, a decis sa renunte in totalitate la piata din Romania si s-a orientat spre export promovand un brand care ii poarta numele. Vinde produse de sute de mii de euro si spune ca unii dintre cei mai buni clienti pentru afacerea sa sunt japonezii. Conditia: sa livrezi un produs impecabil.

“In urma cu 6 ani am decis sa renunt la piata interna si sa ma orientez spre export. Prima modalitate de a vinde a fost sa merg la targuri. Am investit foarte mult in prima colectie, m-am prezentat impecabil. Primul targ a fost la Milano. Am luat 20 de clienti la prima participare, nu m-a intrebat nimeni de unde sunt. Nu te intreaba nimeni si nu ii intereseaza de unde esti. Daca le place comanda direct”, a povestit Otilia Flonta, in conferinta Fashion ROute.

In opinia sa, produsul trebuie sa aiba o identitate, sa iti placa tie, ca designer, ce ai creat.

“Nu stii cine te cumpara, care e piata careia te adresezi. Este important ca produsul sa aiba o identitate. Este important sa faci produsul dupa cum il simti. Nu pot sa ma incadrez intr-un anumit pret. Am facut colectiile exact cum mi-a placut mie. Daca aveti un produs bun va cumpara oricine - Galeriile Lafayette, japonezii”, a mai spus antreprenoarea.

Pentru brandul Otilia Flonta Japonia este o piata de desfacere importanta. “Japonezii sunt mari consumatori de fashion. Japonezul vine teleghidat la stand, este cel mai bun client care exista. Iti plateste la data stabilita, insa trebuie sa ii oferi un produs impecabil”, a completat Otilia Flonta.

Cu Otilia Flonta a inceput sa participle si la targurile internationale de moda: primul a fost la Milano, unde s-a dus cu o colectie de 60 de genti in valoare de 40.000 de euro. Otilia produce si vinde in jur de 1.000 de genti pe sezon, iar pretul unui produs este aproximativ 300 de euro.

Alte piete importante pentru afacerea sa sunt Liban, Emirate, Kuweit, Hong Kong, Germania, Spania, Marea Britanie si Franta. Anual, acestea ii aduc afaceri de 200.000 de euro.

Sursa foto: Mircea Dragos Photography