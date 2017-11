La 21 de ani, Elif Memet, originara din Constanta, a inventat un biofertilizator organic cand era la liceu si se pregateste pentru anuntarea rezultatelor unei cercetari in domeniul economiei domeniului sanitar din SUA, desfasurata impreuna cu Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru economie in 2001. Si acestea sunt doar cateva dintre realizarile ei de pana acum. Ce-si propune sa faca in continuare? Se va mai intoarce in Romania?

Cati adolescenti de clasa a VII-a ati mai vazut care sa fie pasionati de economie si sa citeasca articole si carti despre acest domeniu? Cu siguranta nu multi, dar Elif Memet, care are astazi 21 de ani si este studenta in anul al treilea la Universitatea Columbia din New York, e pasionata de acest domeniu inca de cand mergea la scoala primara in Constanta.

”Mereu am fost fascinata de Natiunile Unite, de institutiile internationale si de cand eram mica sora mea imi zicea «Elif, cred ca ar trebui sa fii diplomat», imi placeau foate mult si limbile straine si ma uitam la oamenii care erau in pozitii de conducere, fie in ONU, fie in guverne, fie la alte organizatii internationale, precum Banca Mondiala si am observat ca multi discutau despre economie, foarte multe dintre discutiile lor se axau pe teme economice si socio-economice, de mediu inconjurator. Am zis ca daca vreau sa fiu si eu printre ei, trebuie sa stiu si eu despre economie si m-am apucat sa citesc diverse articole din diverse publicatii si am dat peste acest articol, «Of the 1%, by the 1%, to the 1%», al profesorului Stiglitz, unul dintre primele articole care era intr-o publicatie pentru mass audience, in Vanity Fair si cred ca a fost unul dintre factorii care au dus la o mai mare constientizare a inegalitatii economice, care nu e in sine rea, dar la un anumit nivel este problematica, pentru ca ar impiedica egalitatea de oportunitate. Mi-a placut foarte mult cum a scris, niciodata nu ma gandisem la inegalitatea economica si apoi m-am dus la pravalia cu carti si am cautat mai multe carti de-ale lui si de-ale altor economisti”, povesteste Elif Memet, care pe atunci nici nu se gandea ca intr-o zi va ajunge nu doar sa-l cunoasca, dar sa si studieze si sa cerceteze cu profesorul si economistul Joseph Stiglitz, laureat al premiului Nobel pentru economie in anul 2001.

Elif Memet, despre biofertilizatorul organic inventat la liceul de informatica

Pana sa ajunga la Universitatea Columbia din New York, in 2015, Elif Memet mai avea lucruri de facut. A mers la liceul de informatica – pe care l-a absolvit in 2015 cu media 10 – , pentru ca a considerat ca profilul real matematica-informatica este cel mai provocator din punct de vedere intelectual si presupune cea mai mare expunere la stiintele exacte. Geografia a fost insa aceea care i-a adus una dintre cele mai mari realizari de pana acum, si anume inventarea unui biofertilizator organic, WMBW Bioforten, cu care a castigat ″Olimpiada Internationala a Mediului Inconjurator″.

”In clasa a noua, profesorul de geografie, care stia ca am fost olimpica la fizica si probabil ca imi stia si interesul pentru stiintele exacte m-a intrebat daca voiam sa cercetez cu el pe niste proiecte extrascoalare si am zis da. El era profesor si la universitate, axat pe agricultura, si mi-a zis sa cercetam in acest domeniu si am vazut ca majoritatea subproduselor industriale biodegradabile proveneau din industria lemnului, scoarta de copac si rumegusul si ne-am gandit cum sa le folosim intr-un mod mai eficient si mai aplicabil decat sa fie aruncate si ne-am gandit ca, datorita nutrientilor si proprietatilor lor, sa le folosim in domeniul agriculturii. Pentru un fertilizator organic iti trebuie o baza si nutrienti si compusi organici precum nitrogenul si umiditate care depinde de procesul de fermentare, anaerob sau aerob. Ne-am gandit ce produse am mai putea adauga si am venit cu ideea de a adauga zerul dulce din industria laptelui pentru procesul de fermentare aerob sau drojdia de bere, borhot de malt din industria berii, pentru nitrogenul de care au nevoie plantele. Am tot testat, si pe plante, si diferite procese chimice, a fost o cercetare de vreun an si ceva si apoi am partiicpat la competitia internationala de proiecte de mediu din 2013 in Turcia si am obtinut medalia de aur”, spune Elif Memet.

In prezent, biofertilizatorul are un patent de la OSIM si au fost demarate procedurile de patentare la nivel european. Elif Memet spune ca sunt doua cai de urmat pentru ca acest patent sa aiba un impact; vanzarea catre o companie care are deja infrastructura pentru a-l implementa, fie dezvoltarea unei companii proprii. Elif Memet nu ia in considerarea, deocamdata, varianta unei afaceri antreprenoriale bazate pe inventia sa, pentru ca isi doreste sa ramana la New York dupa absolvirea facultatii si, pentru a reusi, are nevoie de sponsorizarea pentru viza din partea unei companii sau a unei institutii, iar un business propriu are ingreuna obtinerea acestui deziderat.

Deocamdata, Elif Memet studiaza economia si matematica la Columbia, iar acest lucru i-a adus intalnirea cu laureatul premiului Nobel ale carui articole si lucrari economice le citea in adolescenta.

”Odata ce am venit la Columbia, am vrut sa explorez economia, in Romania nu prea ai expunere la domeniul economiei in liceu, cu exceptia unui an, in clasa a XI-a. Am facut acest lucru prin trei cai: cursurile de economie, la care mi-am dat seama ca daca vrei sa intelegi economie la un nivel mai inalt trebuie sa urmezi matematica mai avansata; cercetarea academica, la care am fost expusa din primul an cu laureatul Nobel in economie Joseph Stiglitz, ceea ce a fost fenomenal si activitatile extrascolare, sunt unul dintre cei cinci membri ai echipei Universitatii Columbia pentru competitia organizata de Federal Reserve, Banca Centrala din Statele Unite . In acest semestru asta trebuie sa prezentam oficialilor de la Federal Reserve trendurile in piete si recomandarea noastra pentru politica monetara din decembrie. Fac parte si din Columbia Financial Investment Group, al carei presedinte sunt si din fondul de investitii in care investesc studentii”, explica Elif Memet.

Cum l-a cunoscut Elif Memet pe Joseph Stiglitz?

Cand o intrebi cum a ajuns sa-l cunoasca pe Joseph Stiglitz, Elif Memet spune ca a trimis un mail la biroul lui inca dinainte sa ajunga in campus, dar ca nu a avut succes cu aceasta incercare, pentru ca foarte multi studenti voiau sa-l cunoasca si el este foarte ocupat. Intalnirea a avut totusi loc mai tarziu, intr-un mod aparent intamplator.

”Eu eram implicata in Columbia Club in New York, este clubul pentru absolventi, care organizeaza diferite evenimente si eram in board-ul de conducere si s-a intamplat sa aiba un evenimnet cu profesorul Stiglitz acest club, isi lansa una dintre carti, Rewriting the Rules of the American Economy. M-am inscris si probabil ca am mentionat directuorului executiv sau presedintelui Columbia Club of New York ca eram pasionata de lucrarile profesorului Stiglitz si in ziua aia m-am dus la club si i-am vazut numele profesorului la o masa si mi-am zis «Wow, o sa fiu in aceeasi sala cu el» si m-am dus si m-am asezat la masa mea. Directoarea a venit la mine si mi-a zis, eu eram deja angajata intr-o discutie, «Elif, te-ai supara daca te mutam?». Am zis ok, desi alesesem o masa mai incolo, nu credeam ca deranjez pe cineva. M-a luat si m-a dus la masa unde era scris numele profesorului si-mi arata scaunul din dreapta lui si am vazut si numele meu scris pe placuta acolo. Am zis ca e incredibil, nu puteam sa realizez ca aveam sa stau, pentru prima oara, langa el si ca o sa pot sa-i spun nu toate, dar multe dintre lucrurile pe care le credeam. A fost fenomenal, o sansa extraordinara”, povesteste Elif Memet.

Joseph Stiglitz a venit, s-a asezat la masa la care mai erau inca opt persoane, iar discutiile au vizat politica si economia in general, insa Elif Memet a avut sansa sa-i pomeneasca despre faptul ca ii citise lucrarile. La sfarsit, Joseph Stiglitz i-a semnat cartea pe care o lansa si au luat metroul catre Universitate, o noua ocazie pentru Elif de a-si exprima dorinta de a face cercetare cu el.

”Asa am apucat sa vorbim despre Romania, despre politica din Romania, despre cresterea economica, ca era una destul de mare si la timpul respectiv si cred ca i-a placut parerea mea despre economie si ce am stiam, am apucat sa-i spun despre ce carti am citit, am apucat sa vorbim despre de ce am ales amandoi New York-ul, de ce Columbia, am vorbit si despre criza din Grecia, era 2015 atunci, deci era despre referendumul de atunci si l-am intrebat daca as putea sa cercetez cu el si m-a intrebat daca sunt la cursul de econometrie, e cursul care se ia pentru cercetare, care de obicei se ia in anul doi sau trei, i-am zis ca nu inca, aveam doar Principiile economiei, a ras si a zis sa-i spun asistentei sa ne programeze o sedinta a doua zi. Ne-a programat si eu ma gandeam ca o sa ma intrebe, am vorbit despre mai multe teme de cercetare si am ales una, dar nu a fost nicio proba. Cred ca proba a fost acea conversatie”, povesteste Elif Memet.

Se va mai intoarce Elif Memet in Romania?

Cercetarea, care in prezent se afla spre faza concluziilor, vizeaza serviciile si produsele medicale din Statele Unite ale Americii si modul in care preturile din acest domeniu influenteaza veniturile americanilor. O alta intalnire care a marcat-o mai ales la nivel personal a fost cea cu printesa Marina Sturdza, care s-a stins din viata de curand.

”Am fost foarte apropiata de printesa Marina Sturdza, o iubesc foarte mult, a fost familia mea aici in New York si stiu ca a fost si reciproc si am invatat atat de multe de la ea! Dorinta mea de a ma intoarce in Romania la un moment dat sau de a avea un impact in tara mea este datorata si ei, pentru ca, pana si in cele mai grele momente din viata ei, primul ei gand a fost intotdreauna cum sa aiba mai mult timp sa-si continue proiectele sa ajute copiii dezavantajati din Romania si Europa de Est. Este incredibil sa stai langa o persoana atat de mult timp si sa vezi ca aceasta persoana intotdeauna s-a gandit la oamenii din jur si mai ales la Romania si demnitatea pe care a avut-o intotdeauna si gratia cu care a abordat fiecare situatie din viata ei. A avut o mare influenta asupra mea”, spune Elif Memet.

Si pentru ca a venit vorba despre Romania, am intrebat-o pe Elif Memet daca se gandeste sa se intoarca vreodata in tara sau va ramane sa-si construiasca o cariera in Statele Unite ale Americii.