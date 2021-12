A mai rămas puțin din acest an, așa că mulți angajați se întreabă, probabil ce se întâmplă cu zilele libere de concediu din 2021, pe care nu au mai apucat să și le ia, la locul de muncă.

Codul Muncii: Ce se întâmplă cu zilele de concediu pe care nu ți le iei în 2021

Discuțiile legate de zilele libere rămase în 2021 apar, deseori la final de an, când mulți din angajați nu au reușit să își ia toate zilele de concediu. Fiecare angajat are, în mod legal, 20 de zile de concediu pe an, ce sunt prevăzute în Codul Muncii.

Articolul 144 privind intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă, din Codul Muncii, prevede foarte clar că:

• „Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților”

• „Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

Angajații care nu și-au luat toate zilele libere din concediul de odihna din anul 2021, mai pot beneficia de aceste zile libere în 2022. Aceste zile libere rămase se acordă, însă doar până la jumătatea anului 2023, adică până în luna iunie 2023, mai prevede Codul Muncii.

Totodată, zilele libere din anul 2020 mai pot fi luate, conform reglementărilor din Codul Muncii, până în iunie 2022.

Ce mai e important de știut este că zilele libere de concediu nu vor putea fi returnate angajatului sub formă de compensații bănești, decât în situația în care contractul individual de muncă al respectivului salariat încetează și se încheie colaborarea.

Iată concret ce scrie în Codul Muncii, privind zilele libere care nu sunt luat într-un an:

Art. 146. Efectuarea și compensarea concediului de odihnă

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Ce zile libere avem în 2022. Calendarul sărbătorilor legale

La fel ca în 2021, zilele libere pe care trebuie să ni le acorde anagajatorul în 2022 sunt în număr de 15, acestea fiind practic cele 15 sărbători legale. Cele mai multe zile libere primite sunt în luna ianuarie, în aprilie, atunci când va pica și Paștele Ortodox, dar și în decembrie când sărăbătorim Ziua Națională și Crăciunul. Iată aici calendarul oficial al zilelor libere din 2022 și a sărbătorile legale.

Urmărește AICI Calendarul zilelor libere și a Sărbătorilor Legale din 2022.

