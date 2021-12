Dacă anul acesta activitatea companiilor responsabile de importul de personal a fost influenţată major de decizia Guvernului de a dubla contingentul de muncitori străini din ţări non-UE, primele estimări pentru anul viitor anunţă deja schimbari majore, în contextul în care în 2022 România va primi 100.000 de noi angajaţi din alte ţări.

Work from Asia, agenția de recrutare de personal asiatic raportează în urma unei analize a activităţii sale în anul ce urmează să se încheie, o creştere a veniturilor de aproximativ 15% faţă de anul precedent, precum şi o modificare la nivelul pieţei de desfacere pentru importul de forţă de muncă.

,Am înregistrat o creştere de 15 % faţă de anul precedent, iar din solicitările primite observăm clar o diversificare a categoriilor de servicii pentru care am importat personal străin. Dacă înainte era vorba despre nişte domenii standard, cum ar fi construcţiile, agricultura, HoReCa şi segmentul domestic, reprectiv tot ce presupune recrutarea de bone, menajere sau asistenţi domestici, acum putem spune că aducem forţă de muncă pentru orice domeniu. Am primit chiar şi o cerere de recrutare pentru postul de bijutier sau terapeuţi în acupunctură şi terapii complementare. Yosef Gavriel Peisakh, General Manager Work from Asia

Un alt fenonem care poate fi observat cu uşurinţă pe piaţa importului de personal este cel al exploziei de firme cu acest domeniu de activitate, care inevitabil duce şi la o intensificare a concurenţei. Mai mult decât atât este vizibil şi deopotrivă îngrijorător fenomenul vizelor de lucru aflate la vânzare în mediul online, o practică aflată la limita legalităţii şi care se bucură de foarte mare căutare din partea muncitorilor străini interesaţi în principal doar de tranzitarea ţării noastre.

,,Concurenţa este mai acerbă. Apar din ce în ce mai multe firme, însă într-un fel lucrurile se cern pentru că există clienţi pentru oricine. Atunci când eşti o companie cu experienţă, care ţine foarte mult la nişte standarde este clar că şi clienţii tăi au aceleaşi valori ca tine. Cei care acceptă să lucreze cu o companie afirmată, cum este cazul nostru, sunt din fericire mult mai securizaţi în ceea ce priveşte riscurile la care se expun prin importul de personal. Ȋn schimb, este însă pentru prima dată când semnalez un fenonem la o scară atât de largă cum este cel al vizelor de muncă de pe Internet. Sunt oameni care solicită doar permisul de muncă, pentru a putea intra în ţară, urmând ca ulterior să plece mai departe, în alte ţări din Vest.”, a concluzionat Yosef Gavriel Peisakh.

Ȋn ciuda estimărilor de creştere a veniturilor cu aproximativ 20%, pentru Work from Asia, în anul ce urmează, 2022 se anunţă a fi un an plin de provocări, marcate în primul rănd de creşterea timpului pentru acordare a vizelor de către statul român pentru muncitorii străini. Astfel, timpul de aşteptare pentru acordarea vizelor a crescut de la 4 luni, la 6 şi respectiv 8 luni, ceea ce pentru companiile ca Work from Asia reprezintă o reală problemă în negocierea contractelor şi comunicarea cu clienţii.

Sursa foto: Work from Asia

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

