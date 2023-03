Compania Intelactsoft (Intelligence Act SRL) lansează pe piață Inctrl.ai, o platformă de recrutare în IT, dezvoltată printr-un proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014–2020 în valoare de 7.977.612,78 lei, din care asistența financiară nerambursabilă de 4.451.632,11 lei (3.783.887,30 lei reprezentând FEDR și 667.744,81 lei buget național).

Prin intermediul platformei, specialiștii în IT, salariați sau freelanceri, aplică pentru colaborări project-based sau joburi în companiile din România. De asemenea, platforma Inctrl.ai ajută companiile să găsească rapid colaboratori sau angajați, suplinind deficitul de specialiști în domeniul IT.

Pe Inctrl.ai, utilizatorii își creează profiluri personalizate, unde datele din CV se extrag automat. După crearea profilurilor, aceștia au acces la un dashboard din care își pot căuta locuri de muncă sau proiecte, pot contacta companiile care au postat oferte de angajare și își pot gestiona proiectele în care s-au implicat, dar și veniturile acumulate.

De cealaltă parte, companiile care utilizează platforma Inctrl.ai își afișează locurile de muncă și proiectele disponibile, caută candidații cei mai potriviți pentru un proiect sau o poziție de lucru anume, creează echipe de specialiști și, de asemenea, gestionează resursele, plățile și proiectele.

Deși puțin temperată în ultimele luni, cererea pentru specialiști în IT rămâne în continuare mai mare decât oferta disponibilă. Am creat aplicația Inctrl.ai cu obiectivul de a ajuta companiile, pe de o parte, să găsească rapid și eficient specialiști motivați și, pe de altă parte, oamenii de IT să poată gestiona timpul și munca într-un mod potrivit cu nevoile lor din acel moment. Călin Lupşan, CEO Intelactsoft (Intelligence Act)

Inctrl.ai se bazează pe algoritmi de inteligență artificială și machine learning, pentru oferi o experiență de recrutare mult mai eficientă față de modul tradițional. Platforma oferă potrivirea perfectă între proiecte, companii și oamenii de IT adecvați, bazată pe criteriile personalizate ale utilizatorilor (program, disponibilitate, salariu, competențe, etc), transformând astfel modul în care companiile și specialiștii IT interacționează pentru fazele de preselecție, intervievare și contractare.

În dezvoltarea Inctrl.ai s-a pus foarte mare accent pe dificultățile, provocările și noile preferințe ridicate de conceptul Future of Work, pe care le întâmpină atât IT-iștii, cât și companiile, atunci când încearcă să găsească proiecte pe termen scurt, mediu sau lung, respectiv talente din industrie. Inctrl.ai permite tuturor utilizatorilor platformei să facă matching cu proiectele și oamenii potriviți.

“Inctrl.ai oferă opțiuni de căutare de proiecte sau locuri de muncă în conformitate cu nevoile de dezvoltare profesională, de abilitățile, cunoștințele și stilul de viață ale fiecărui candidat. În același timp, Inctrl.ai este un sprijin pentru companiile aflate în căutarea celor mai potriviți angajați și satisface nu doar nevoile de completare a posturilor vacante, dar și necesitățile de evoluție potrivite cu viziunea și cultura respectivelor organizații”, adaugă Călin Lupşan.

Platforma Inctrl.ai este disponibilă în varianta web, iar ulterior va putea fi descărcată și în varianta de aplicație mobilă din App Store şi Google Play. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul www.inctrl.ai.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitatea 2014 – 2020.

Sursa foto: Shutterstock

